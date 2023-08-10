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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2023 20:04
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAEDDİN ŞENGÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.11.2022 İcrada Görevli Yoktur TDS Gayrimenkul Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve sahibi Evet 22.19 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil - LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
AHMET ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2023 İcrada Görevli Değil Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.02.2023 İcrada Görevli Değil - Mevc Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Yönetici Evet 18.6827 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184118


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KENT 248,70 8.485.147 % 10,00  
TRCAS 18,70 360.868.690 % 10,00  
OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
INVES 290,40 213.628.673 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.105 11.216 1,00  
Yarım 5.561 5.634 1,00  
Çeyrek 2.781 2.817 0,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,08  
Gümüş Gr. 19,79 19,81 0,12  
B. Petrol 86,64 86,64 -0,91  
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