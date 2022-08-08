***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 20:32
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 08 / 08 / 2022
KARAR SAYISI : 2022/13
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen kararı almışlardır:
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun sermaye Piyasası Kurulu'nun " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"(KYBF)'nun ve SPK II-14.1 "SermayePiyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktiflerini pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı
Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Avcı
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Khalil Mustafa Aljallad
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Saka
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Albayrak
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeliha Özenç
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053228
BIST