***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.12.2020 16:50
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Denetimden Sorumu Komite Başkanlığı'na Mustafa SAKA
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Orhan ALBAYRAK
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Orhan ALBAYRAK
Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği'ne Mustafa SAKA
Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği'ne Ufuk ÖNÇIRAK
Riskin Erken Saptanması Komite Bakanlığı'na Mustafa SAKA
Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne HishamYounis Yahya Qafisheh
Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892658
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8981
En Düşük
7,8188
18:059,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1290
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5811
En Düşük
9,4454
18:05465,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,87
|Açılış
|: 465,17
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8918
|7,8977
|% 0,94
|
|Euro
|9,5724
|9,5839
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,4255
|10,4778
|% -0,17
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,91
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,05
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA