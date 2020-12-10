***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.Denetimden Sorumu Komite Başkanlığı'na Mustafa SAKADenetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Orhan ALBAYRAKKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Orhan ALBAYRAKKurumsal Yönetim Komite Üyeliği'ne Mustafa SAKAKurumsal Yönetim Komite Üyeliği'ne Ufuk ÖNÇIRAKRiskin Erken Saptanması Komite Bakanlığı'na Mustafa SAKARiskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne HishamYounis Yahya QafishehSeçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892658BIST