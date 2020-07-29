***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:06
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863034
BIST
11:341.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:346,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9615
En Düşük
6,9132
11:348,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2026
En Düşük
8,1145
11:34437,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,97
|Açılış
|: 437,84
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.194.077
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|11.460.413
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|22.076.155
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.560.623
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.126.733
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,88
|928.424.244
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,23
|605.096.211
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,13
|584.913.977
|% 2,85
|
|GARAN
|7,34
|393.397.073
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,04
|388.874.168
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|605.096.211
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|388.874.168
|% 0,33
|
|TSKB
|1,16
|137.110.273
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,89
|95.460.594
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,13
|584.913.977
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9892
|9,0343
|% 0,59
|
|Frank
|7,5738
|7,6195
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.956
|2.987
|9,50
|
|Yarım
|1.435
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,30
|