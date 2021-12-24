***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 10:01
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985942
BIST
14:091.835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 29,51
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.849
En Düşük
1.809
14:0911,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 5,26%
|| 0,5942
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
14:0913,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 5,51%
|| 0,7067
|Açılış
|: 13,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
14:09685,63
En Yüksek
|Değişim
|: 4,42%
|| 28,99
|Açılış
|: 685,63
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|NIBAS
|11,96
|36.888.963
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.200.533
|% 9,87
|
|ROYAL
|3,57
|708.341
|% 9,85
|
|SOKM
|12,80
|82.368.697
|% 8,11
|
|LIDFA
|4,11
|14.827.342
|% -9,87
|
|POLTK
|540,00
|9.825.475
|% -5,79
|
|ETILR
|5,60
|545.151
|% -5,41
|
|OZRDN
|7,66
|4.707.583
|% -4,96
|
|RALYH
|13,50
|2.809.775
|% -4,66
|
|KOZAL
|111,90
|352.330.544
|% 1,73
|
|BIMAS
|64,10
|302.616.230
|% 0,16
|
|TRILC
|14,11
|245.315.169
|% -3,95
|
|TTKOM
|10,21
|163.143.772
|% -1,64
|
|TKFEN
|19,98
|136.194.581
|% 3,26
|
|ODAS
|1,38
|73.304.106
|% 0,73
|
|KATMR
|1,46
|62.354.503
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,14
|88.486.775
|% 0,94
|
|VAKBN
|3,83
|86.512.369
|% -0,52
|
|ULUFA
|2,71
|59.241.522
|% 4,23
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8687
|11,9237
|% 5,62
|
|Euro
|13,4692
|13,5654
|% 5,71
|
|Sterlin
|15,7958
|15,8750
|% 4,57
|
|Frank
|12,8258
|12,9031
|% 4,69
|
|Riyal
|3,1364
|3,1521
|% 4,63
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-4,26
|
|Altın Gr.
|689
|689
|32,82
|
|Cumhuriyet
|4.519
|4.588
|141,00
|
|Tam
|4.509
|4.639
|150,83
|
|Yarım
|2.179
|2.244
|72,96
|
|Çeyrek
|1.093
|1.122
|36,48
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,77
|0,46
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
14:07
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14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, YKBNK, GARAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 65 artarak (% 1.91 ) 1, 633
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14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, NIBAS, TACTR, ISKPL
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14:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKAB, DOBUR, LIDFA