***TETMT* *KOZAL* *IPEKE* *METUR* *VAKKO* *ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.12.2022 18:39
***TETMT******KOZAL******IPEKE******METUR******VAKKO******ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, IPEKE, KOZAL, METUR, TETMT, VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARDYZ.E, IPEKE.E, KOZAL.E, METUR.E, TETMT.E ve VAKKO.E payları 06/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084503
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0395
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.059,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -17,18
|Açılış
|: 1.059,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.059,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6446
|% 0,05
|
|Euro
|19,5766
|19,5898
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,6530
|22,7667
|% -0,73
|
|Frank
|19,7079
|19,8266
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-27,81
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-17,18
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.108
|7.175
|-99,00
|
|Yarım
|3.447
|3.508
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.753
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|-0,54
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|-2,13
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347