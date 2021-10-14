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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.10.2021 13:58



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 02166353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970685


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Çeyrek 845 865 13,14  
Gümüş.Ons 23,32 23,35 0,24  
Gümüş Gr. 6,86 6,87 0,12  
B. Petrol 84,12 84,12 0,94  
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