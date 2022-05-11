***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2022 12:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-21256 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029141
BIST
13:202.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -15,14
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
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2.501
En Düşük
2.472
13:2015,3356
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:2016,2312
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13:20912,39
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|: 902,42
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913,53
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ULUUN
|10,38
|70.063.723
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.052.992
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.070.677
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|29.242.136
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|12.081.932
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.490.438
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.555.407
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|764.008
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|129.987.300
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.238.822
|% -9,97
|
|THYAO
|42,20
|1.553.776.304
|% 0,00
|
|SISE
|19,97
|1.141.036.765
|% -0,35
|
|KRDMD
|16,48
|969.346.542
|% -0,54
|
|SAHOL
|20,78
|814.327.081
|% 1,37
|
|TUPRS
|247,40
|728.300.372
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,74
|348.439.826
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,71
|292.903.509
|% -3,39
|
|PETKM
|10,29
|724.648.054
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,81
|315.692.457
|% -0,82
|
|VAKBN
|4,43
|289.762.962
|% -3,49
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3227
|15,3341
|% 0,58
|
|Euro
|16,2108
|16,2311
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,8853
|18,9800
|% 0,74
|
|Frank
|15,4260
|15,5189
|% 1,00
|
|Riyal
|4,0725
|4,0929
|% 0,36
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|15,18
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.133
|6.289
|4,51
|
|Yarım
|2.964
|3.042
|2,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,98
|