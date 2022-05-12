***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029645
BIST
14:212.397
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -57,27
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:2115,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0981
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:2116,1379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0629
14:21913,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,20
|Açılış
|: 913,83
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:19
|GLBMD
|7,15
|18.717.395
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.729.804
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.148
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,74
|71.079.621
|% 8,40
|
|LIDFA
|6,21
|751.733
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.391.949
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|913.528
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|2.991.935.712
|% -1,66
|
|SISE
|19,57
|2.310.255.656
|% -1,95
|
|KRDMD
|15,88
|1.625.642.443
|% -4,74
|
|ASELS
|22,92
|1.278.764.061
|% -3,94
|
|SAHOL
|19,26
|1.278.133.904
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,69
|682.225.063
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,58
|809.099.645
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,57
|427.977.568
|% -2,19
|
|SISE
|19,57
|2.310.255.656
|% -1,95
|
|KRDMD
|15,88
|1.625.642.443
|% -4,74
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3789
|15,3850
|% 0,54
|
|Euro
|16,0758
|16,1361
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,7346
|18,8285
|% 0,25
|
|Frank
|15,3875
|15,4802
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0914
|4,1120
|% 0,58
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,33
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,39
|