***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029649
BIST
14:212.397
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -57,27
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:2115,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0898
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:2116,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0629
14:21913,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,20
|Açılış
|: 913,83
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:19
|GLBMD
|7,15
|18.717.395
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.737.182
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.118.679
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,75
|71.154.377
|% 8,49
|
|LIDFA
|6,21
|752.068
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.404.591
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|926.553
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,46
|2.997.849.713
|% -1,75
|
|SISE
|19,57
|2.318.300.649
|% -1,95
|
|KRDMD
|15,89
|1.630.352.744
|% -4,68
|
|SAHOL
|19,25
|1.282.619.491
|% -4,51
|
|ASELS
|22,90
|1.282.413.218
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,68
|682.512.458
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,57
|810.032.069
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,58
|429.519.023
|% -1,92
|
|SISE
|19,57
|2.318.300.649
|% -1,95
|
|KRDMD
|15,89
|1.630.352.744
|% -4,68
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3789
|15,3850
|% 0,54
|
|Euro
|16,0758
|16,1361
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,7502
|18,8442
|% 0,33
|
|Frank
|15,3862
|15,4789
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0914
|4,1119
|% 0,58
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,79
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,35
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-36,64
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-17,73
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,86
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|