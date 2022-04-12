***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:08
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019423
BIST
12:032.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,21
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
12:0314,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0315,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:03920,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 921,09
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:02
|CLEBI
|257,60
|73.585.122
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|52.104.391
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,45
|7.702.742
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.110.242
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.955.755
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|ACSEL
|38,00
|43.271.076
|% -7,90
|
|THYAO
|36,58
|2.295.516.166
|% 1,16
|
|GARAN
|13,56
|1.456.013.748
|% -2,31
|
|SISE
|17,18
|1.317.027.114
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|KRDMD
|16,19
|1.043.313.559
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|577.766.688
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,68
|658.699.569
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|DOHOL
|3,80
|824.513.313
|% -3,31
|
|TSKB
|1,67
|271.845.122
|% -4,02
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6827
|14,6858
|% 0,16
|
|Euro
|15,9602
|15,9734
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0299
|19,1254
|% -0,09
|
|Frank
|15,6691
|15,7635
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9032
|3,9227
|% 0,12
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,21
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,70
|
Seans Raporu
12:02
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