***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satış işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi üzerine hazırlanan işbu raporda, TZE Global Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047080BIST