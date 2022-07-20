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***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

20.07.2022 21:15
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satış işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi üzerine hazırlanan işbu raporda, TZE Global Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047080


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Altın Gr. 978 978 18,24  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.643 6.751 143,00  
Yarım 3.237 3.302 73,00  
Çeyrek 1.623 1.651 36,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,86 0,16  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,15  
B. Petrol 104 104 -3,02  
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