***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.07.2022 21:15
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satış işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi üzerine hazırlanan işbu raporda, TZE Global Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047080
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1206
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7562
En Düşük
17,5641
18:0518,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2401
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05980,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 19,91
|Açılış
|: 980,15
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
980,48
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7101
|17,7122
|% 0,63
|
|Euro
|18,0926
|18,1649
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,1529
|21,2590
|% 0,62
|
|Frank
|18,2353
|18,3451
|% 1,05
|
|Riyal
|4,6987
|4,7222
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|23,17
|
|Altın Gr.
|978
|978
|18,24
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.643
|6.751
|143,00
|
|Yarım
|3.237
|3.302
|73,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
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17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem