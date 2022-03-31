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***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 19:42
***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GRNYO, GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021 -18.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA")  aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:
BBVA'nın hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifine ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50'sinden fazlasını iktisap etmek için hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, BBVA II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formuna ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Bugün, Sermaye Piyasası Kurulu, Tebliğ'in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu işbu açıklamanın ekinde dikkatinize sunulmuştur ve ayrıca https://kap.org.tr/, https://www.garantibbva.com.tr/, https://www.garantibbvainvestorrelations.com/ https://www.bbva.com/ ve https://www.garantibbvayatirim.com.tr/ web sayfalarında Garanti BBVA pay sahipleri ile yatırımcılarının erişimine sunulacaktır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir. Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formunda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 12,20 TL'dir."
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014758


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