***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRNYO, GARFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021 -18.11.2021-31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ("Garanti BBVA" veya "Şirket") yönetim kurulunun, ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") hakkındaki görüşlerini içeren yönetim kurulu raporunun, 31 Mart 2022 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, teklif başlangıç tarihi olan 4 Nisan 2022'den bir iş günü önce yayımlaması gerekmektedir.Gönüllü Pay Alım Teklifi'nde bulunan tüzel kişi BBVA'nın, Şirket'imizle ilgili stratejik planları hakkındaki görüşleri de dahil olmak üzere Şirket'imizin pay alım teklifine ilişkin görüşlerini ve görüşlerinin gerekçelerini yansıtan ve bu planların hedef şirket Garanti BBVA'daki faaliyet alanları ile istihdam düzeyine olası etkilerini içeren ve Şirket'imiz tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporu ektedir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014762BIST