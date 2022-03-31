***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 19:53
***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRNYO, GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021 -18.11.2021-31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ("Garanti BBVA" veya "Şirket") yönetim kurulunun, ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") hakkındaki görüşlerini içeren yönetim kurulu raporunun, 31 Mart 2022 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, teklif başlangıç tarihi olan 4 Nisan 2022'den bir iş günü önce yayımlaması gerekmektedir.
Gönüllü Pay Alım Teklifi'nde bulunan tüzel kişi BBVA'nın, Şirket'imizle ilgili stratejik planları hakkındaki görüşleri de dahil olmak üzere Şirket'imizin pay alım teklifine ilişkin görüşlerini ve görüşlerinin gerekçelerini yansıtan ve bu planların hedef şirket Garanti BBVA'daki faaliyet alanları ile istihdam düzeyine olası etkilerini içeren ve Şirket'imiz tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporu ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014762
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
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|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6892
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0361
|Açılış
|: 14,6680
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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En Düşük
14,5922
18:0516,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0649
|Açılış
|: 16,2300
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
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18:05917,18
En Yüksek
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|| 6,18
|Açılış
|: 916,81
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6738
|14,6847
|% 0,22
|
|Euro
|16,2743
|16,2909
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,2291
|19,3256
|% 0,15
|
|Frank
|15,8593
|15,9548
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9013
|3,9209
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|916
|917
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
Seans Raporu
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