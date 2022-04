***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRNYO, GARFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15 Kasım 2021 18 Kasım 2021 31 Mart 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA") aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") ile ilgili olarak, daha önce BBVA'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Gönüllü Pay Alım Teklifi ve bilgi formu bakımından izin başvurusunda bulunulduğu açıklanmış olup ve 31 Mart 2022'de SPK E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile bilgi formunu Tebliğ'in Dördüncü Bölümü uyarınca onaylamıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatı 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 12,20 TL olarak belirlenmiş olup 20 iş günlük olan Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022 tarihinde başlamıştı.BBVA Yönetim Kurulu, 1,00 TL nominal değerli her bir Garanti BBVA payı için nakit olarak belirlenen Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatının başlangıçta açıklanan fiyattan (12,20 TL) 15,00 TL'ye çıkartılmasına karar vermiştir.Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatındaki artış sonucunda ve Tebliğ uyarınca, Gönüllü Pay Alım Teklifi süresi iki hafta süreyle uzatılmıştır (Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinin son günü 18 Mayıs 2022 olacaktır). Söz konusu tarih Türkiye'de 2 Mayıs 2022 tarihinden 4 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek olan (4 Mayıs 2022 tarihi dahil) resmi tatiller de hesaba katılarak belirlenmiştir ve ek bir resmi tatil olması halinde ilgili tarihin güncellenmesi gerekecektir. Tebliğ Madde 22/4 uyarınca, söz konusu iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamaz.Her bir pay bakımından ortaya çıkan 2,80 TL tutarındaki fark, halihazırda paylarını Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci kapsamında BBVA'ya satmış olan yatırımcılara orijinal Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinin son gününü takip eden iki iş günü içerisinde (6 Mayıs 2022 tarihine kadar) ödenecektir.Güncellenmiş Gönüllü Pay Alım Teklifi Talep Formu, Garanti BBVA pay sahipleri ve yatırımcılarının erişimine https://kap.org.tr/, https://www.garantibbvainvestorrelations.com/ https://www.garantibbva.com.tr/ and https://www.garantibbvayatirim.com.tr/ web sayfalarında sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023369BIST