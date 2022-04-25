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***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2022 18:45
***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GARFA, GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15 Kasım 2021 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022, 25 Nisan 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA")  aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:
BBVA'nın halihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA paylarının tamamı için BBVA tarafından başlatılan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında yapılan pay alımlarının sonucu olarak 25 Nisan 2022 itibariyle BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %50'yi geçmiştir ve BBVA, Garanti BBVA'nın her ikisi de Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve tam konsolide edilen iki bağlı ortaklığı olan Garanti Faktoring A.Ş.'nin ("Garanti Faktoring") ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Garanti Yatırım Ortaklığı") dolaylı yönetim kontrolünü (II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde ("Tebliğ") tanımlandığı üzere) elde etmiştir.
Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin BBVA'nın Garanti BBVA'daki paylarını (borsada işlem gören iki iştirakindeki paylarını değil) artırmayı hedeflediği ve bu iki iştirakin Garanti BBVA'nın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmadığını dikkate alarak, BBVA, Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ'in (18)(1)(c) maddesi uyarınca Garanti Faktoring ve Garanti Yatırım Ortaklığı'na ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023616


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