***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 18:35
***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GARFA, GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15 Kasım 2021, 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022, 28 Nisan 2022, 29 Nisan 2022, 18 Mayıs 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Garanti Faktoring A.Ş. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. için yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusuna ilişkin 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklamaya ek olarak BBVA, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") (18)(1)(c) maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2022/28 numaralı ve 2 Haziran 2022 tarihli Bülteni'nde ilgili onayın yayınlandığı bilgisini Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034665
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0495
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,32
|Açılış
|: 984,65
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
983,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5178
|16,5292
|% 0,46
|
|Euro
|17,6854
|17,7481
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6074
|20,7108
|% -0,16
|
|Frank
|17,0945
|17,1974
|% -0,13
|
|Riyal
|4,3912
|4,4132
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-15,63
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
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