***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
01.04.2022 18:49
***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [GRNYO, GARAN, GARFA, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
12,20
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
04/04/2022
Başlangıç Saati
09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
29/04/2022
Bitiş Saati
17.00
Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.
Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015208
BIST