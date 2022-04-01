***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [GRNYO, GARAN, GARFA, TGB]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTürkiye Garanti Bankası A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)12,20Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi04/04/2022Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi29/04/2022Bitiş Saati17.00Açıklamalar31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ekte sunulmaktadır.Gönüllü Pay Alım Teklifi onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015208BIST