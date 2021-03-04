***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2021 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2021 yılı hesap dönemi için yeniden seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915184
BIST
17:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.124.001
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.336.212
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.038.497
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.251.616.648
|% 2,29
|
|SISE
|7,69
|1.245.888.443
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,43
|869.204.603
|% 0,00
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,35
|610.669.616
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4241
|7,4317
|% -0,19
|
|Euro
|8,9394
|8,9467
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3573
|10,4092
|% -0,02
|
|Frank
|8,0070
|8,0552
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,85
|