***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile Bankamız arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2021 hesap dönemi sonu itibarıyla sona ermesi nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca, Bankamızın, 2022 hesap dönemi itibarıyla bağımsız denetçi seçme zorunluluğu bulunmaktadır.Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli toplantısında, 2022 hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968132BIST