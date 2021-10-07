***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.10.2021 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile Bankamız arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2021 hesap dönemi sonu itibarıyla sona ermesi nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca, Bankamızın, 2022 hesap dönemi itibarıyla bağımsız denetçi seçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli toplantısında, 2022 hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968132
BIST
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|1.037.970
|% 10,00
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|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
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|28.227.372
|% 10,00
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|YUNSA
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|27.534.141
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|OZBAL
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|45.141.673
|% 10,00
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|SEYKM
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|7.625.912
|% -10,00
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|PAMEL
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|1.658.491.704
|% 1,84
|
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|% 2,99
|
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|865.051.960
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|
|EREGL
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|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
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|% 2,13
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|% 0,11
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|
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|2,3705
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.758
|-5,13
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|Altın Gr.
|501
|502
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
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