***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.01.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 63.039 -11.583 117.734 465.491 1.035.507 -740.865 -36.920 0 6.164.914 7.057.317 77.044 7.134.361
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.224 0 0 30.224 0 30.224
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 0 6.164.914 53.776.837 273.910 54.050.747
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 350.474 -130.270 -152.072 1.980.100 343.860 -612.679 0 208.276 6.305.090 8.292.779 80.287 8.373.066
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.900 0 0 91.900 0 91.900
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.914 -6.164.914 0 0 -106.518 -106.518
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.518 -106.518
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.159.477 -6.159.477 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 208.276 6.305.090 62.161.516 247.679 62.409.195
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
252.150.378 408.163.964 660.314.342 187.129.637 307.620.161 494.749.798
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 31.824.340 48.971.054 80.795.394 23.655.572 39.101.523 62.757.095
Teminat Mektupları
31.475.024 33.857.845 65.332.869 23.555.242 26.872.148 50.427.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.368.856 1.368.856 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.489.512 845.758 3.335.270 1.408.118 620.356 2.028.474
Diğer Teminat Mektupları
28.985.512 31.643.231 60.628.743 22.147.124 24.999.656 47.146.780
Banka Kredileri
70.194 2.103.257 2.173.451 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
70.194 2.103.257 2.173.451 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
279.122 12.884.100 13.163.222 64.485 10.611.998 10.676.483
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
279.122 12.884.100 13.163.222 64.485 10.611.998 10.676.483
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 125.852 125.852 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
75.926.337 28.902.086 104.828.423 62.668.511 14.344.299 77.012.810
Cayılamaz Taahhütler
75.375.808 26.283.022 101.658.830 62.458.341 12.568.282 75.026.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.765.892 23.152.339 27.918.231 5.306.346 10.576.157 15.882.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.780 2.780 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.994.776 2.072.525 23.067.301 16.305.168 1.273.729 17.578.897
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.174.209 0 3.174.209 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
143.224 0 143.224 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
46.296.739 1.055.378 47.352.117 37.521.955 712.060 38.234.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
968 0 968 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
550.529 2.619.064 3.169.593 210.170 1.776.017 1.986.187
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.902 1.995.025 2.005.927 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
539.627 624.039 1.163.666 195.125 329.028 524.153
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 144.399.701 330.290.824 474.690.525 100.805.554 254.174.339 354.979.893
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.065.184 37.222.722 42.287.906 22.373.314 43.574.257 65.947.571
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 8.308.419 8.778.405 4.835.016 16.607.942 21.442.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.595.198 28.914.303 33.509.501 17.538.298 26.966.315 44.504.613
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.334.517 293.068.102 432.402.619 78.432.240 210.600.082 289.032.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.069.175 11.312.583 20.381.758 7.322.962 8.764.639 16.087.601
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.506.988 3.879.245 10.386.233 3.686.017 4.409.675 8.095.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.562.187 7.433.338 9.995.525 3.636.945 4.354.964 7.991.909
Para ve Faiz Swap İşlemleri
126.241.686 231.716.285 357.957.971 60.617.121 160.582.646 221.199.767
Swap Para Alım İşlemleri
8.963.202 92.403.946 101.367.148 9.766.706 67.104.838 76.871.544
Swap Para Satım İşlemleri
65.522.846 47.853.673 113.376.519 43.894.979 29.683.702 73.578.681
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.878.025 45.729.333 71.607.358 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.877.613 45.729.333 71.606.946 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.700.037 5.578.445 8.278.482 10.170.756 20.898.894 31.069.650
Para Alım Opsiyonları
1.671.606 1.410.167 3.081.773 5.408.521 5.945.014 11.353.535
Para Satım Opsiyonları
918.375 2.321.676 3.240.051 4.573.863 7.416.639 11.990.502
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.846.602 1.846.602 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 888.120 888.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
25.011 0 25.011 87.880 0 87.880
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
85.045 0 85.045 100.492 0 100.492
Futures Para İşlemleri
1.163.525 1.343.230 2.506.755 131.926 534.975 666.901
Futures Para Alım İşlemleri
634.658 611.740 1.246.398 128.032 208.060 336.092
Futures Para Satım İşlemleri
528.867 731.490 1.260.357 3.894 326.915 330.809
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Diğer
160.094 43.117.559 43.277.653 189.475 19.789.324 19.978.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
892.567.461 1.153.942.320 2.046.509.781 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905
EMANET KIYMETLER
67.992.766 56.592.842 124.585.608 61.688.136 42.938.926 104.627.062
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
29.919.210 0 29.919.210 27.430.538 0 27.430.538
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.459.589 17.679.389 32.138.978 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
17.647.307 7.027.687 24.674.994 15.688.562 5.837.295 21.525.857
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.484.480 1.094.391 3.578.871 2.702.936 938.150 3.641.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.320.118 26.744.871 30.064.989 250.510 20.797.896 21.048.406
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 181.367 181.367 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
162.062 3.865.137 4.027.199 345.388 2.727.299 3.072.687
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
824.574.695 1.097.349.478 1.921.924.173 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843
Menkul Kıymetler
6.569.370 2.166.776 8.736.146 4.036.323 1.563.950 5.600.273
Teminat Senetleri
23.246.598 19.038.091 42.284.689 23.737.421 13.743.078 37.480.499
Emtia
65.681 0 65.681 3.371 0 3.371
Varant
0 536.450 536.450 0 377.819 377.819
Gayrimenkul
187.343.687 189.716.205 377.059.892 175.430.786 148.434.218 323.865.004
Diğer Rehinli Kıymetler
607.349.359 885.891.825 1.493.241.184 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781
Rehinli Kıymet Alanlar
0 131 131 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.144.717.839 1.562.106.284 2.706.824.123 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 23.293.551 18.011.088
Alınan Faizler
36.845.693 40.681.115
Ödenen Faizler
-14.126.804 -21.880.818
Alınan Temettüler
22.178 11.276
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.296.891 8.643.797
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.550.123 5.426.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
748.000 702.180
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.102.158 -8.649.574
Ödenen Vergiler
-3.379.465 -1.889.092
Diğer
-1.560.907 -5.034.580
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -13.665.034 -3.572.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.915.666 -1.110.263
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
607.830 5.256.848
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-83.989.602 -28.502.718
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.220.069 -2.296.756
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.314.464 -3.491.287
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
82.300.437 37.470.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.415.940 -9.109.859
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.450.560 -1.788.493
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 9.628.517 14.438.970
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -11.718.982 -1.550.313
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.921 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.265.037 -606.785
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
596.902 384.197
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.357.051 -7.316.987
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.372.364 7.038.450
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.310.245 -1.248.680
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.251.006 199.492
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.386.378 -4.052.169
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.887.507 24.536.128
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.985.291 -28.277.486
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -680
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-515.838 -310.131
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.461.351 1.472.401
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 4.757.264 10.308.889
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 48.006.493 37.697.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 52.763.757 48.006.493
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.385.163 6.241.390
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.987.903 892.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
275.970 132.740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
447.795 77.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.387 -14.279
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
40.130 80.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.568 -10.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.711.933 760.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.980.100 465.491
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
417.926 1.296.692
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
208.567 -696.601
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-968.059 -237.150
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.399 -68.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.373.066 7.134.361
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.032.640 95.118.539 137.151.179 34.725.166 74.235.255 108.960.421
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 15.635.099 71.733.232 87.368.331 14.200.209 57.897.826 72.098.035
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
6.997.122 48.722.225 55.719.347 3.285.977 38.739.329 42.025.306
Bankalar
782.969 21.578.566 22.361.535 747.860 18.834.329 19.582.189
Para Piyasalarından Alacaklar
8.043.941 1.662.847 9.706.788 10.205.763 453.693 10.659.456
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-188.933 -230.406 -419.339 -39.391 -129.525 -168.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.356.222 7.026.509 8.382.731 692.738 4.526.562 5.219.300
Devlet Borçlanma Senetleri
759.526 2.153.945 2.913.471 370.765 91.126 461.891
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
547.867 54.021 601.888 303.272 30.148 333.420
Diğer Finansal Varlıklar
48.829 4.818.543 4.867.372 18.701 4.405.288 4.423.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 22.580.548 14.205.017 36.785.565 18.274.036 10.369.493 28.643.529
Devlet Borçlanma Senetleri
22.411.168 9.228.128 31.639.296 18.192.222 6.627.521 24.819.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
58.305 254.511 312.816 32.328 350.053 382.381
Diğer Finansal Varlıklar
111.075 4.722.378 4.833.453 49.486 3.391.919 3.441.405
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.460.771 2.153.781 4.614.552 1.558.183 1.441.374 2.999.557
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.013.066 2.144.333 4.157.399 1.133.910 1.424.303 2.558.213
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
447.705 9.448 457.153 424.273 17.071 441.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
231.445.253 141.326.018 372.771.271 180.738.392 115.539.328 296.277.720
Krediler
5.1.5 215.475.505 134.757.624 350.233.129 166.976.048 110.530.551 277.506.599
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.818.749 5.689.959 7.508.708 1.326.634 4.857.520 6.184.154
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.205.049 721.520 2.926.569 1.809.179 620.984 2.430.163
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 22.663.984 10.574.927 33.238.911 20.732.279 6.988.063 27.720.342
Devlet Borçlanma Senetleri
22.630.403 10.541.868 33.172.271 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
33.581 33.059 66.640 140.815 20.891 161.706
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.718.034 -10.418.012 -21.136.046 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 914.057 17.696 931.753 1.424.822 27.436 1.452.258
Satış Amaçlı
914.057 17.696 931.753 1.424.822 27.436 1.452.258
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
160.390 6.105 166.495 149.767 4.087 153.854
İştirakler (Net)
5.1.10 46.370 7 46.377 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.370 7 46.377 35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.464.120 495.951 5.960.071 5.145.933 382.366 5.528.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 533.600 80.798 614.398 430.194 49.712 479.906
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
527.212 80.798 608.010 423.806 49.712 473.518
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 561.525 0 561.525 569.719 0 569.719
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.420 85.563 88.983 7.649 78.568 86.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 3.618.388 22.015 3.640.403 1.861.118 20.892 1.882.010
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 7.902.560 11.124.167 19.026.727 5.502.245 7.661.499 13.163.744
VARLIKLAR TOPLAMI
292.635.953 248.276.852 540.912.805 230.555.005 197.999.143 428.554.148
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 142.230.848 215.869.500 358.100.348 113.245.513 164.031.812 277.277.325
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.233.552 24.386.631 26.620.183 2.687.955 22.934.104 25.622.059
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 1.098.116 2.065.862 3.163.978 416.266 1.370.595 1.786.861
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.094.432 16.722.649 22.817.081 6.036.084 14.990.453 21.026.537
Bonolar
4.883.881 0 4.883.881 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.210.551 16.722.649 17.933.200 1.210.544 14.990.453 16.200.997
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 16.137.939 16.137.939 0 14.342.293 14.342.293
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 4.382.556 4.154.334 8.536.890 1.945.271 2.294.394 4.239.665
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.250.527 3.881.002 8.131.529 1.305.445 2.199.506 3.504.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
132.029 273.332 405.361 639.826 94.888 734.714
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 840.772 185.595 1.026.367 969.316 165.454 1.134.770
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.763.967 3.271.604 10.035.571 5.348.121 1.178.252 6.526.373
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.297.372 156.160 1.453.532 1.135.056 111.605 1.246.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
721.292 107.820 829.112 589.541 50.992 640.533
Diğer Karşılıklar
4.745.303 3.007.624 7.752.927 3.623.524 1.015.655 4.639.179
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 2.247.903 48.444 2.296.347 1.149.548 102.427 1.251.975
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 48.863 48.863 0 29.480 29.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 18.859.556 4.261.518 23.121.074 14.252.573 2.283.783 16.536.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 62.050.247 358.948 62.409.195 53.554.029 496.718 54.050.747
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.598.522 114.049 1.712.571 1.376.965 267.474 1.644.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.197.339 -115.937 3.081.402 1.465.038 -94.917 1.370.121
Kar Yedekleri
45.520.735 349.008 45.869.743 39.288.768 324.161 39.612.929
Yasal Yedekler
1.554.550 79.424 1.633.974 1.546.353 53.081 1.599.434
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.728.172 0 43.728.172 37.509.839 0 37.509.839
Diğer Kar Yedekleri
238.013 269.584 507.597 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
6.501.538 11.828 6.513.366 6.164.914 0 6.164.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
196.448 11.828 208.276 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.305.090 0 6.305.090 6.164.914 0 6.164.914
Azınlık Payları
247.679 0 247.679 273.910 0 273.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
247.831.481 293.081.324 540.912.805 199.866.154 228.687.994 428.554.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 39.393.261 42.045.625
Kredilerden Alınan Faizler
30.919.973 33.866.206
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
82.696 368.148
Bankalardan Alınan Faizler
200.909 720.601
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
749.549 395.622
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.558.261 5.658.911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
132.848 113.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.170.354 2.784.388
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.255.059 2.760.992
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
505.551 511.531
Diğer Faiz Gelirleri
376.322 524.606
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -14.000.693 -21.372.200
Mevduata Verilen Faizler
-9.437.262 -16.529.107
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.347.055 -1.799.135
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-333.448 -117.758
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.328.935 -2.650.526
Kiralama Faiz Giderleri
-133.480 -188.093
Diğer Faiz Giderleri
-420.513 -87.581
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.392.568 20.673.425
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.587.665 6.273.573
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.296.891 8.643.797
Gayri Nakdi Kredilerden
781.528 721.434
Diğer
7.515.363 7.922.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.709.226 -2.370.224
Gayri Nakdi Kredilere
-23.250 -15.350
Diğer
-1.685.976 -2.354.874
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 22.178 11.276
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 702.894 -1.806.062
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
574.332 -157.084
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.221.097 -2.935.307
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.349.659 1.286.329
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 6.550.123 5.676.784
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.255.428 30.828.996
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -14.330.950 -11.491.709
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.829.044 -855.943
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.419.743 -4.187.991
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -7.467.095 -6.121.085
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.208.596 8.172.268
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 9.208.596 8.172.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.823.433 -1.930.878
Cari Vergi Karşılığı
-4.549.974 -2.362.115
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-358.460 -292.444
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.085.001 723.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.385.163 6.241.390
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 6.385.163 6.241.390
Grubun Karı (Zararı)
6.305.090 6.164.914
Azınlık Payları Karı (Zararı)
80.073 76.476
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01501000 0,01468000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905482
BIST