***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 63.039 -11.583 117.734 465.491 1.035.507 -740.865 -36.920 0 6.164.914 7.057.317 77.044 7.134.361Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.224 0 0 30.224 0 30.224Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 0 6.164.914 53.776.837 273.910 54.050.747Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 350.474 -130.270 -152.072 1.980.100 343.860 -612.679 0 208.276 6.305.090 8.292.779 80.287 8.373.066Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.900 0 0 91.900 0 91.900Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.914 -6.164.914 0 0 -106.518 -106.518Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.518 -106.518Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.159.477 -6.159.477 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 208.276 6.305.090 62.161.516 247.679 62.409.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER252.150.378 408.163.964 660.314.342 187.129.637 307.620.161 494.749.798GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 31.824.340 48.971.054 80.795.394 23.655.572 39.101.523 62.757.095Teminat Mektupları31.475.024 33.857.845 65.332.869 23.555.242 26.872.148 50.427.390Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.368.856 1.368.856 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.489.512 845.758 3.335.270 1.408.118 620.356 2.028.474Diğer Teminat Mektupları28.985.512 31.643.231 60.628.743 22.147.124 24.999.656 47.146.780Banka Kredileri70.194 2.103.257 2.173.451 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri70.194 2.103.257 2.173.451 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler279.122 12.884.100 13.163.222 64.485 10.611.998 10.676.483Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler279.122 12.884.100 13.163.222 64.485 10.611.998 10.676.483Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 125.852 125.852 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER75.926.337 28.902.086 104.828.423 62.668.511 14.344.299 77.012.810Cayılamaz Taahhütler75.375.808 26.283.022 101.658.830 62.458.341 12.568.282 75.026.623Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.765.892 23.152.339 27.918.231 5.306.346 10.576.157 15.882.503Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 2.780 2.780 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.994.776 2.072.525 23.067.301 16.305.168 1.273.729 17.578.897Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.174.209 0 3.174.209 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri143.224 0 143.224 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri46.296.739 1.055.378 47.352.117 37.521.955 712.060 38.234.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri968 0 968 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler550.529 2.619.064 3.169.593 210.170 1.776.017 1.986.187Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.902 1.995.025 2.005.927 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler539.627 624.039 1.163.666 195.125 329.028 524.153TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 144.399.701 330.290.824 474.690.525 100.805.554 254.174.339 354.979.893Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.065.184 37.222.722 42.287.906 22.373.314 43.574.257 65.947.571Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler469.986 8.308.419 8.778.405 4.835.016 16.607.942 21.442.958Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.595.198 28.914.303 33.509.501 17.538.298 26.966.315 44.504.613Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler139.334.517 293.068.102 432.402.619 78.432.240 210.600.082 289.032.322Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.069.175 11.312.583 20.381.758 7.322.962 8.764.639 16.087.601Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.506.988 3.879.245 10.386.233 3.686.017 4.409.675 8.095.692Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.562.187 7.433.338 9.995.525 3.636.945 4.354.964 7.991.909Para ve Faiz Swap İşlemleri126.241.686 231.716.285 357.957.971 60.617.121 160.582.646 221.199.767Swap Para Alım İşlemleri8.963.202 92.403.946 101.367.148 9.766.706 67.104.838 76.871.544Swap Para Satım İşlemleri65.522.846 47.853.673 113.376.519 43.894.979 29.683.702 73.578.681Swap Faiz Alım İşlemleri25.878.025 45.729.333 71.607.358 3.477.718 31.897.053 35.374.771Swap Faiz Satım İşlemleri25.877.613 45.729.333 71.606.946 3.477.718 31.897.053 35.374.771Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.700.037 5.578.445 8.278.482 10.170.756 20.898.894 31.069.650Para Alım Opsiyonları1.671.606 1.410.167 3.081.773 5.408.521 5.945.014 11.353.535Para Satım Opsiyonları918.375 2.321.676 3.240.051 4.573.863 7.416.639 11.990.502Faiz Alım Opsiyonları0 1.846.602 1.846.602 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 888.120 888.120Menkul Değerler Alım Opsiyonları25.011 0 25.011 87.880 0 87.880Menkul Değerler Satım Opsiyonları85.045 0 85.045 100.492 0 100.492Futures Para İşlemleri1.163.525 1.343.230 2.506.755 131.926 534.975 666.901Futures Para Alım İşlemleri634.658 611.740 1.246.398 128.032 208.060 336.092Futures Para Satım İşlemleri528.867 731.490 1.260.357 3.894 326.915 330.809Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Diğer160.094 43.117.559 43.277.653 189.475 19.789.324 19.978.799EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER892.567.461 1.153.942.320 2.046.509.781 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905EMANET KIYMETLER67.992.766 56.592.842 124.585.608 61.688.136 42.938.926 104.627.062Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları29.919.210 0 29.919.210 27.430.538 0 27.430.538Emanete Alınan Menkul Değerler14.459.589 17.679.389 32.138.978 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler17.647.307 7.027.687 24.674.994 15.688.562 5.837.295 21.525.857Tahsile Alınan Ticari Senetler2.484.480 1.094.391 3.578.871 2.702.936 938.150 3.641.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler3.320.118 26.744.871 30.064.989 250.510 20.797.896 21.048.406İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 181.367 181.367 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler162.062 3.865.137 4.027.199 345.388 2.727.299 3.072.687Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER824.574.695 1.097.349.478 1.921.924.173 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843Menkul Kıymetler6.569.370 2.166.776 8.736.146 4.036.323 1.563.950 5.600.273Teminat Senetleri23.246.598 19.038.091 42.284.689 23.737.421 13.743.078 37.480.499Emtia65.681 0 65.681 3.371 0 3.371Varant0 536.450 536.450 0 377.819 377.819Gayrimenkul187.343.687 189.716.205 377.059.892 175.430.786 148.434.218 323.865.004Diğer Rehinli Kıymetler607.349.359 885.891.825 1.493.241.184 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781Rehinli Kıymet Alanlar0 131 131 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.144.717.839 1.562.106.284 2.706.824.123 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 23.293.551 18.011.088Alınan Faizler36.845.693 40.681.115Ödenen Faizler-14.126.804 -21.880.818Alınan Temettüler22.178 11.276Alınan Ücret ve Komisyonlar8.296.891 8.643.797Elde Edilen Diğer Kazançlar6.550.123 5.426.784Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar748.000 702.180Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.102.158 -8.649.574Ödenen Vergiler-3.379.465 -1.889.092Diğer-1.560.907 -5.034.580Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -13.665.034 -3.572.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.915.666 -1.110.263Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış607.830 5.256.848Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-83.989.602 -28.502.718Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.220.069 -2.296.756Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.314.464 -3.491.287Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)82.300.437 37.470.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.415.940 -9.109.859Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.450.560 -1.788.493Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 9.628.517 14.438.970YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -11.718.982 -1.550.313İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.921 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.265.037 -606.785Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller596.902 384.197Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-22.357.051 -7.316.987Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.372.364 7.038.450Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.310.245 -1.248.680Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.251.006 199.492Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.386.378 -4.052.169Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit21.887.507 24.536.128Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.985.291 -28.277.486İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -680Kiralamaya İlişkin Ödemeler-515.838 -310.131Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.461.351 1.472.401Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 4.757.264 10.308.889Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 48.006.493 37.697.604Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 52.763.757 48.006.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.385.163 6.241.390DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.987.903 892.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar275.970 132.740Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)447.795 77.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.387 -14.279Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları40.130 80.509Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.568 -10.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.711.933 760.231Yabancı Para Çevrim Farkları1.980.100 465.491Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri417.926 1.296.692Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)208.567 -696.601Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-968.059 -237.150Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler73.399 -68.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.373.066 7.134.361Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)42.032.640 95.118.539 137.151.179 34.725.166 74.235.255 108.960.421Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 15.635.099 71.733.232 87.368.331 14.200.209 57.897.826 72.098.035Nakit Değerler ve Merkez Bankası6.997.122 48.722.225 55.719.347 3.285.977 38.739.329 42.025.306Bankalar782.969 21.578.566 22.361.535 747.860 18.834.329 19.582.189Para Piyasalarından Alacaklar8.043.941 1.662.847 9.706.788 10.205.763 453.693 10.659.456Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-188.933 -230.406 -419.339 -39.391 -129.525 -168.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.356.222 7.026.509 8.382.731 692.738 4.526.562 5.219.300Devlet Borçlanma Senetleri759.526 2.153.945 2.913.471 370.765 91.126 461.891Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler547.867 54.021 601.888 303.272 30.148 333.420Diğer Finansal Varlıklar48.829 4.818.543 4.867.372 18.701 4.405.288 4.423.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 22.580.548 14.205.017 36.785.565 18.274.036 10.369.493 28.643.529Devlet Borçlanma Senetleri22.411.168 9.228.128 31.639.296 18.192.222 6.627.521 24.819.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler58.305 254.511 312.816 32.328 350.053 382.381Diğer Finansal Varlıklar111.075 4.722.378 4.833.453 49.486 3.391.919 3.441.405Türev Finansal Varlıklar5.1.4 2.460.771 2.153.781 4.614.552 1.558.183 1.441.374 2.999.557Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.013.066 2.144.333 4.157.399 1.133.910 1.424.303 2.558.213Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı447.705 9.448 457.153 424.273 17.071 441.344İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)231.445.253 141.326.018 372.771.271 180.738.392 115.539.328 296.277.720Krediler5.1.5 215.475.505 134.757.624 350.233.129 166.976.048 110.530.551 277.506.599Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.818.749 5.689.959 7.508.708 1.326.634 4.857.520 6.184.154Faktoring Alacakları5.1.7 2.205.049 721.520 2.926.569 1.809.179 620.984 2.430.163İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 22.663.984 10.574.927 33.238.911 20.732.279 6.988.063 27.720.342Devlet Borçlanma Senetleri22.630.403 10.541.868 33.172.271 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar33.581 33.059 66.640 140.815 20.891 161.706Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.718.034 -10.418.012 -21.136.046 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 914.057 17.696 931.753 1.424.822 27.436 1.452.258Satış Amaçlı914.057 17.696 931.753 1.424.822 27.436 1.452.258Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI160.390 6.105 166.495 149.767 4.087 153.854İştirakler (Net)5.1.10 46.370 7 46.377 35.747 6 35.753Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler46.370 7 46.377 35.747 6 35.753Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.464.120 495.951 5.960.071 5.145.933 382.366 5.528.299MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 533.600 80.798 614.398 430.194 49.712 479.906Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer527.212 80.798 608.010 423.806 49.712 473.518YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 561.525 0 561.525 569.719 0 569.719CARİ VERGİ VARLIĞI3.420 85.563 88.983 7.649 78.568 86.217ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 3.618.388 22.015 3.640.403 1.861.118 20.892 1.882.010DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 7.902.560 11.124.167 19.026.727 5.502.245 7.661.499 13.163.744VARLIKLAR TOPLAMI292.635.953 248.276.852 540.912.805 230.555.005 197.999.143 428.554.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 142.230.848 215.869.500 358.100.348 113.245.513 164.031.812 277.277.325ALINAN KREDİLER5.2.2 2.233.552 24.386.631 26.620.183 2.687.955 22.934.104 25.622.059PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 1.098.116 2.065.862 3.163.978 416.266 1.370.595 1.786.861İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.094.432 16.722.649 22.817.081 6.036.084 14.990.453 21.026.537Bonolar4.883.881 0 4.883.881 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.210.551 16.722.649 17.933.200 1.210.544 14.990.453 16.200.997FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 16.137.939 16.137.939 0 14.342.293 14.342.293TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 4.382.556 4.154.334 8.536.890 1.945.271 2.294.394 4.239.665Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.250.527 3.881.002 8.131.529 1.305.445 2.199.506 3.504.951Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı132.029 273.332 405.361 639.826 94.888 734.714FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 840.772 185.595 1.026.367 969.316 165.454 1.134.770KARŞILIKLAR5.2.9 6.763.967 3.271.604 10.035.571 5.348.121 1.178.252 6.526.373Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.297.372 156.160 1.453.532 1.135.056 111.605 1.246.661Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)721.292 107.820 829.112 589.541 50.992 640.533Diğer Karşılıklar4.745.303 3.007.624 7.752.927 3.623.524 1.015.655 4.639.179CARİ VERGİ BORCU5.2.10 2.247.903 48.444 2.296.347 1.149.548 102.427 1.251.975ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 48.863 48.863 0 29.480 29.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 18.859.556 4.261.518 23.121.074 14.252.573 2.283.783 16.536.356ÖZKAYNAKLAR5.2.14 62.050.247 358.948 62.409.195 53.554.029 496.718 54.050.747Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.598.522 114.049 1.712.571 1.376.965 267.474 1.644.439Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.197.339 -115.937 3.081.402 1.465.038 -94.917 1.370.121Kar Yedekleri45.520.735 349.008 45.869.743 39.288.768 324.161 39.612.929Yasal Yedekler1.554.550 79.424 1.633.974 1.546.353 53.081 1.599.434Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.728.172 0 43.728.172 37.509.839 0 37.509.839Diğer Kar Yedekleri238.013 269.584 507.597 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar6.501.538 11.828 6.513.366 6.164.914 0 6.164.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı196.448 11.828 208.276 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.305.090 0 6.305.090 6.164.914 0 6.164.914Azınlık Payları247.679 0 247.679 273.910 0 273.910YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI247.831.481 293.081.324 540.912.805 199.866.154 228.687.994 428.554.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 39.393.261 42.045.625Kredilerden Alınan Faizler30.919.973 33.866.206Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler82.696 368.148Bankalardan Alınan Faizler200.909 720.601Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler749.549 395.622Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.558.261 5.658.911Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar132.848 113.531Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.170.354 2.784.388İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.255.059 2.760.992Finansal Kiralama Faiz Gelirleri505.551 511.531Diğer Faiz Gelirleri376.322 524.606FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -14.000.693 -21.372.200Mevduata Verilen Faizler-9.437.262 -16.529.107Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.347.055 -1.799.135Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-333.448 -117.758İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.328.935 -2.650.526Kiralama Faiz Giderleri-133.480 -188.093Diğer Faiz Giderleri-420.513 -87.581NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.392.568 20.673.425NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.587.665 6.273.573Alınan Ücret ve Komisyonlar8.296.891 8.643.797Gayri Nakdi Kredilerden781.528 721.434Diğer7.515.363 7.922.363Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.709.226 -2.370.224Gayri Nakdi Kredilere-23.250 -15.350Diğer-1.685.976 -2.354.874TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 22.178 11.276TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 702.894 -1.806.062Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)574.332 -157.084Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.221.097 -2.935.307Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)6.349.659 1.286.329DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 6.550.123 5.676.784FAALİYET BRÜT KÂRI39.255.428 30.828.996BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -14.330.950 -11.491.709DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -3.829.044 -855.943PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.419.743 -4.187.991DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -7.467.095 -6.121.085NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.208.596 8.172.268BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 9.208.596 8.172.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -2.823.433 -1.930.878Cari Vergi Karşılığı-4.549.974 -2.362.115Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-358.460 -292.444Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.085.001 723.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 6.385.163 6.241.390DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 6.385.163 6.241.390Grubun Karı (Zararı)6.305.090 6.164.914Azınlık Payları Karı (Zararı)80.073 76.476Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01501000 0,01468000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905482BIST