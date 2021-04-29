***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.144 0 -31.764 348.018 -754.315 -214.113 0 0 1.662.774 1.016.744 17.218 1.033.962Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.649 0 0 20.649 0 20.649Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.604.106 -172.474 187.187 3.558.304 -857.883 -1.950.710 39.633.578 6.164.914 1.662.774 54.814.230 291.128 55.105.358Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.6eler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.272 0 49.062 539.079 -860.413 15.612 208.276 -208.276 2.512.686 2.258.298 30.579 2.288.877Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.169 0 0 16.169 0 16.169Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -46.769 -670.569Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -46.769 -670.569Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.950.708 -302.744 115.941 5.729.465 -620.121 -2.333.664 51.775.478 0 2.512.686 63.812.183 231.489 64.043.672Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER249.064.320 453.829.299 702.893.619 252.150.378 408.163.964 660.314.342GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 33.927.971 56.343.317 90.271.288 31.824.340 48.971.054 80.795.394Teminat Mektupları33.508.043 37.590.147 71.098.190 31.475.024 33.857.845 65.332.869Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.415.417 1.415.417 0 1.368.856 1.368.856Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.653.291 1.035.551 3.688.842 2.489.512 845.758 3.335.270Diğer Teminat Mektupları30.854.752 35.139.179 65.993.931 28.985.512 31.643.231 60.628.743Banka Kredileri68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451İthalat Kabul Kredileri68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler351.163 16.321.911 16.673.074 279.122 12.884.100 13.163.222Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler351.163 16.321.911 16.673.074 279.122 12.884.100 13.163.222Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 124.631 124.631 0 125.852 125.852Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER81.372.802 39.529.274 120.902.076 75.926.337 28.902.086 104.828.423Cayılamaz Taahhütler80.716.615 34.345.112 115.061.727 75.375.808 26.283.022 101.658.830Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.262.082 31.041.730 35.303.812 4.765.892 23.152.339 27.918.231Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 2.972 2.972 0 2.780 2.780Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri22.980.027 2.141.268 25.121.295 20.994.776 2.072.525 23.067.301Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.867.435 0 3.867.435 3.174.209 0 3.174.209İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri143.435 0 143.435 143.224 0 143.224Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri49.462.343 1.159.142 50.621.485 46.296.739 1.055.378 47.352.117Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.293 0 1.293 968 0 968Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler656.187 5.184.162 5.840.349 550.529 2.619.064 3.169.593Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.400 2.008.388 2.012.788 10.902 1.995.025 2.005.927Diğer Cayılabilir Taahhütler651.787 3.175.774 3.827.561 539.627 624.039 1.163.666TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 133.763.547 357.956.708 491.720.255 144.399.701 330.290.824 474.690.525Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.321.320 40.590.646 44.911.966 5.065.184 37.222.722 42.287.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler69.986 8.359.523 8.429.509 469.986 8.308.419 8.778.405Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.251.334 32.231.123 36.482.457 4.595.198 28.914.303 33.509.501Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler129.442.227 317.366.062 446.808.289 139.334.517 293.068.102 432.402.619Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.248.454 13.630.336 22.878.790 9.069.175 11.312.583 20.381.758Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.329.694 5.086.780 11.416.474 6.506.988 3.879.245 10.386.233Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.918.760 8.543.556 11.462.316 2.562.187 7.433.338 9.995.525Para ve Faiz Swap İşlemleri115.413.868 236.258.763 351.672.631 126.241.686 231.716.285 357.957.971Swap Para Alım İşlemleri7.241.206 92.372.023 99.613.229 8.963.202 92.403.946 101.367.148Swap Para Satım İşlemleri64.811.129 46.693.740 111.504.869 65.522.846 47.853.673 113.376.519Swap Faiz Alım İşlemleri21.680.980 48.596.500 70.277.480 25.878.025 45.729.333 71.607.358Swap Faiz Satım İşlemleri21.680.553 48.596.500 70.277.053 25.877.613 45.729.333 71.606.946Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.847.214 9.440.159 12.287.373 2.700.037 5.578.445 8.278.482Para Alım Opsiyonları1.294.154 1.771.626 3.065.780 1.671.606 1.410.167 3.081.773Para Satım Opsiyonları1.278.460 1.820.075 3.098.535 918.375 2.321.676 3.240.051Faiz Alım Opsiyonları0 3.770.231 3.770.231 0 1.846.602 1.846.602Faiz Satım Opsiyonları0 1.806.705 1.806.705 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları100.161 136.842 237.003 25.011 0 25.011Menkul Değerler Satım Opsiyonları174.439 134.680 309.119 85.045 0 85.045Futures Para İşlemleri1.559.218 2.749.472 4.308.690 1.163.525 1.343.230 2.506.755Futures Para Alım İşlemleri1.558.231 594.220 2.152.451 634.658 611.740 1.246.398Futures Para Satım İşlemleri987 2.155.252 2.156.239 528.867 731.490 1.260.357Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 8.237 8.237 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 8.237 8.237 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer373.473 55.279.095 55.652.568 160.094 43.117.559 43.277.653EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER933.945.946 1.281.427.582 2.215.373.528 892.567.461 1.153.942.320 2.046.509.781EMANET KIYMETLER75.144.433 64.689.732 139.834.165 67.992.766 56.592.842 124.585.608Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları36.405.871 0 36.405.871 29.919.210 0 29.919.210Emanete Alınan Menkul Değerler13.172.380 19.558.602 32.730.982 14.459.589 17.679.389 32.138.978Tahsile Alınan Çekler19.239.524 8.171.766 27.411.290 17.647.307 7.027.687 24.674.994Tahsile Alınan Ticari Senetler2.865.876 1.213.433 4.079.309 2.484.480 1.094.391 3.578.871Tahsile Alınan Diğer Kıymetler3.291.995 30.619.049 33.911.044 3.320.118 26.744.871 30.064.989İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 201.743 201.743 0 181.367 181.367Diğer Emanet Kıymetler168.787 4.925.139 5.093.926 162.062 3.865.137 4.027.199Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER858.801.513 1.216.737.850 2.075.539.363 824.574.695 1.097.349.478 1.921.924.173Menkul Kıymetler7.473.679 2.455.316 9.928.995 6.569.370 2.166.776 8.736.146Teminat Senetleri23.212.106 22.066.787 45.278.893 23.246.598 19.038.091 42.284.689Emtia56.638 0 56.638 65.681 0 65.681Varant0 587.793 587.793 0 536.450 536.450Gayrimenkul193.669.593 206.834.684 400.504.277 187.343.687 189.716.205 377.059.892Diğer Rehinli Kıymetler634.389.497 984.793.130 1.619.182.627 607.349.359 885.891.825 1.493.241.184Rehinli Kıymet Alanlar0 140 140 0 131 131KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.183.010.266 1.735.256.881 2.918.267.147 1.144.717.839 1.562.106.284 2.706.824.123Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 -5.896.500 4.215.574Alınan Faizler10.079.133 7.876.346Ödenen Faizler-4.842.915 -3.473.067Alınan Temettüler3.215 833Alınan Ücret ve Komisyonlar2.617.529 2.187.086Elde Edilen Diğer Kazançlar3.622.055 2.455.840Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar215.357 212.554Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.774.296 -2.406.214Ödenen Vergiler-1.932.101 -777.818Diğer-12.884.477 -1.859.986Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 3.145.471 -17.151.619Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-143.847 -1.672.936Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.826.493 -14.447.647Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-24.445.879 -23.043.797Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-556.244 -1.840.536Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.183.661 -757.754Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.298.897 19.285.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)13.306.610 5.451.820Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.328.766 -126.414Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 -2.751.029 -12.936.045YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -7.406 488.887İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -3.588Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-192.701 -122.566Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller211.275 95.021Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.806.596 -4.621.205Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.388.387 5.966.038Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-212.368 -1.009.931Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar604.597 185.118Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-388.399 187.391Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.033.932 3.639.529Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.342.345 -3.351.992İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-79.986 -100.146Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.755.751 1.708.752Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 608.917 -10.551.015Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 52.763.757 48.006.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 53.372.674 37.455.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.544.331 1.680.191DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-255.454 -646.229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.334 -25.620Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.762 6.144Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları50.400 -34.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-828 2.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-306.788 -620.609Yabancı Para Çevrim Farkları539.079 348.018Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.035.942 -928.380Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)263.808 -43.392Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-264.175 -222.343Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler190.442 225.488TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.288.877 1.033.962Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.876.457 107.328.279 151.204.736 42.032.640 102.003.248 144.035.888Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 11.076.084 85.828.784 96.904.868 15.635.099 78.617.941 94.253.040Nakit Değerler ve Merkez Bankası10.304.982 55.841.063 66.146.045 6.997.122 48.722.225 55.719.347Bankalar768.172 28.662.981 29.431.153 782.969 28.466.330 29.249.299Para Piyasalarından Alacaklar25.013 1.536.810 1.561.823 8.043.941 1.662.847 9.706.788Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-22.083 -212.070 -234.153 -188.933 -233.461 -422.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.348.062 7.180.480 8.528.542 1.356.222 7.026.509 8.382.731Devlet Borçlanma Senetleri704.441 2.283.150 2.987.591 759.526 2.153.945 2.913.471Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler624.885 106.886 731.771 547.867 54.021 601.888Diğer Finansal Varlıklar18.736 4.790.444 4.809.180 48.829 4.818.543 4.867.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 24.347.969 12.390.231 36.738.200 22.580.548 14.205.017 36.785.565Devlet Borçlanma Senetleri24.257.692 6.095.030 30.352.722 22.411.168 9.228.128 31.639.296Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler90.277 274.935 365.212 58.305 254.511 312.816Diğer Finansal Varlıklar0 6.020.266 6.020.266 111.075 4.722.378 4.833.453Türev Finansal Varlıklar5.1.4 7.104.342 1.928.784 9.033.126 2.460.771 2.153.781 4.614.552Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.581.418 1.904.892 8.486.310 2.013.066 2.144.333 4.157.399Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı522.924 23.892 546.816 447.705 9.448 457.153İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)243.797.404 149.619.373 393.416.777 231.445.253 141.326.018 372.771.271Krediler5.1.5 227.236.023 144.178.814 371.414.837 215.475.505 134.757.624 350.233.129Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.966.343 6.098.948 8.065.291 1.818.749 5.689.959 7.508.708Faktoring Alacakları5.1.7 2.498.991 655.115 3.154.106 2.205.049 721.520 2.926.569İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 23.010.360 11.215.298 34.225.658 22.663.984 10.574.927 33.238.911Devlet Borçlanma Senetleri22.976.403 11.179.943 34.156.346 22.630.403 10.541.868 33.172.271Diğer Finansal Varlıklar33.957 35.355 69.312 33.581 33.059 66.640Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.914.313 -12.528.802 -23.443.115 -10.718.034 -10.418.012 -21.136.046SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 782.178 15.138 797.316 914.057 17.696 931.753Satış Amaçlı782.178 15.138 797.316 914.057 17.696 931.753Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI160.502 6.620 167.122 160.390 6.105 166.495İştirakler (Net)5.1.10 46.482 8 46.490 46.370 7 46.377Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler46.482 8 46.490 46.370 7 46.377Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.020 6.612 120.632 114.020 6.098 120.118Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar114.020 6.612 120.632 114.020 6.098 120.118Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.354.295 516.214 5.870.509 5.464.120 495.951 5.960.071MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 546.983 86.081 633.064 533.600 80.798 614.398Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer540.595 86.081 626.676 527.212 80.798 608.010YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 561.525 0 561.525 561.525 0 561.525CARİ VERGİ VARLIĞI14.975 122.987 137.962 3.420 85.563 88.983ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 3.316.158 27.052 3.343.210 3.618.388 22.015 3.640.403DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 8.326.458 4.375.957 12.702.415 7.902.560 4.239.458 12.142.018VARLIKLAR TOPLAMI306.736.935 262.097.701 568.834.636 292.635.953 248.276.852 540.912.805YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 144.079.263 227.787.294 371.866.557 142.230.848 215.869.500 358.100.348ALINAN KREDİLER5.2.2 2.434.800 26.686.418 29.121.218 2.233.552 24.386.631 26.620.183PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 8.734.882 4.343.735 13.078.617 1.098.116 2.065.862 3.163.978İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 3.056.960 18.002.125 21.059.085 6.094.432 16.722.649 22.817.081Bonolar1.813.851 0 1.813.851 4.883.881 0 4.883.881Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.243.109 18.002.125 19.245.234 1.210.551 16.722.649 17.933.200FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 16.750.090 16.750.090 0 16.137.939 16.137.939TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.863.373 4.645.715 6.509.088 4.382.556 4.154.334 8.536.890Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.775.225 4.348.512 6.123.737 4.250.527 3.881.002 8.131.529Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı88.148 297.203 385.351 132.029 273.332 405.361FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 772.687 187.464 960.151 840.772 185.595 1.026.367KARŞILIKLAR5.2.9 6.643.189 3.672.745 10.315.934 6.763.967 3.271.604 10.035.571Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.346.372 115.189 1.461.561 1.297.372 156.160 1.453.532Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)761.974 140.201 902.175 721.292 107.820 829.112Diğer Karşılıklar4.534.843 3.417.355 7.952.198 4.745.303 3.007.624 7.752.927CARİ VERGİ BORCU5.2.10 647.920 35.517 683.437 2.247.903 48.444 2.296.347ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 49.807 49.807 0 48.863 48.863SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.032.378 6.310.883 7.343.261 1.029.532 5.569.437 6.598.969DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 21.072.234 5.981.485 27.053.719 18.859.556 4.261.518 23.121.074ÖZKAYNAKLAR5.2.14 64.166.306 -122.634 64.043.672 62.050.247 358.948 62.409.195Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.648.684 115.221 1.763.905 1.598.522 114.049 1.712.571Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.276.228 -500.548 2.775.680 3.197.339 -115.937 3.081.402Kar Yedekleri51.512.785 262.693 51.775.478 45.520.735 349.008 45.869.743Yasal Yedekler1.638.258 84.046 1.722.304 1.554.550 79.424 1.633.974Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler49.605.596 0 49.605.596 43.728.172 0 43.728.172Diğer Kar Yedekleri268.931 178.647 447.578 238.013 269.584 507.597Kar veya Zarar2.512.686 0 2.512.686 6.501.538 11.828 6.513.366Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 196.448 11.828 208.276Dönem Net Kâr veya Zararı2.512.686 0 2.512.686 6.305.090 0 6.305.090Azınlık Payları231.489 0 231.489 247.679 0 247.679YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI254.503.992 314.330.644 568.834.636 247.831.481 293.081.324 540.912.805Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 11.898.223 9.401.948Kredilerden Alınan Faizler9.387.805 7.641.032Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler128.253 277Bankalardan Alınan Faizler56.559 85.166Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler228.597 57.828Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.825.674 1.385.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.762 27.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar907.077 631.044İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler887.835 726.380Finansal Kiralama Faiz Gelirleri145.085 127.800Diğer Faiz Gelirleri126.250 104.453FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -5.053.520 -3.547.341Mevduata Verilen Faizler-4.016.126 -2.224.688Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-260.603 -564.606Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-57.428 -38.897İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-679.978 -542.987Kiralama Faiz Giderleri-26.922 -46.559Diğer Faiz Giderleri-12.463 -129.604NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.844.703 5.854.607NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.067.219 1.777.945Alınan Ücret ve Komisyonlar2.617.529 2.187.086Gayri Nakdi Kredilerden229.185 177.661Diğer2.388.344 2.009.425Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-550.310 -409.141Gayri Nakdi Kredilere-6.708 -4.324Diğer-543.602 -404.817TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 3.215 833TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 246.371 817.589Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.125.143 2.046.891Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.817.155 -1.893.863Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.695.927 664.561DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.622.055 2.455.840FAALİYET BRÜT KÂRI12.783.563 10.906.814BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -5.315.894 -5.037.774DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -974.854 -739.063PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.220.870 -1.061.430DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -2.058.466 -1.866.909NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.213.479 2.201.638BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 3.213.479 2.201.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -669.148 -521.447Cari Vergi Karşılığı-181.397 -847.373Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.671.197 -315.706Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.183.446 641.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 2.544.331 1.680.191DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 2.544.331 1.680.191Grubun Karı (Zararı)2.512.686 1.662.774Azınlık Payları Karı (Zararı)31.645 17.417Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00598000 0,00396000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932479BIST