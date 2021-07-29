***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 86.022 0 49.282 727.154 366.050 -280.774 0 0 3.295.112 4.242.846 37.596 4.280.442Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.053 0 0 38.053 0 38.053Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.683.984 -172.474 268.233 3.937.440 262.482 -2.017.371 39.656.419 6.159.477 3.295.112 58.057.736 311.506 58.369.242Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.623 0 56.893 1.029.758 -552.290 -168.900 208.276 -194.993 5.377.770 5.751.891 58.312 5.810.203Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.282 0 0 31.282 0 31.282Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.813 -302.744 123.772 6.220.144 -311.998 -2.518.176 51.790.591 13.283 5.377.770 67.320.889 258.861 67.579.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER264.820.907 461.573.612 726.394.519 252.150.378 408.163.964 660.314.342GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 36.631.466 58.723.796 95.355.262 31.824.340 48.971.054 80.795.394Teminat Mektupları36.504.895 39.658.567 76.163.462 31.475.024 33.857.845 65.332.869Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.520.062 1.520.062 0 1.368.856 1.368.856Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.658.601 938.839 3.597.440 2.489.512 845.758 -14.576 -9.833 -7.868 -5.509Diğer-1.221.811 -735.033 -678.209 -330.216TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 132.560 18.661 129.345 17.828TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -950.578 1.073.936 -1.196.949 256.347Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)655.408 1.685.396 -469.735 -361.495Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-985.682 -2.940.215 -5.802.837 -1.046.352Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-620.304 2.328.755 5.075.623 1.664.194DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 5.899.730 3.551.872 2.277.675 1.096.032FAALİYET BRÜT KÂRI23.778.101 19.514.294 10.994.538 8.607.480BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -8.145.978 -7.540.582 -2.830.084 -2.502.808DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -2.209.718 -1.739.979 -1.234.864 -1.000.916PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.567.182 -2.173.885 -1.346.312 -1.112.455DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -4.061.565 -3.462.151 -2.003.099 -1.595.242NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.793.658 4.597.697 3.580.179 2.396.059BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 6.793.658 4.597.697 3.580.179 2.396.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.356.522 -1.266.818 -687.374 -745.371Cari Vergi Karşılığı-1.509.969 -2.257.006 -1.328.572 -1.409.633Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.009.098 -297.712 662.099 17.994Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.162.545 1.287.900 -20.901 646.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 5.437.136 3.330.879 2.892.805 1.650.688DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 5.437.136 3.330.879 2.892.805 1.650.688Grubun Karı (Zararı)5.377.770 3.295.112 2.865.084 1.632.338Azınlık Payları Karı (Zararı)59.366 35.767 27.721 18.350Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01280000 0,00785000 0,00682000 0,00389000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952701BIST