***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.09.2021 18:24
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2021 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.
Eylül 2021 itibarıyla, değişen makro ekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.
Ekonomik aktivitelerdeki artış kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.
2021 Faaliyet Planı
Güncellenen 2021 Faaliyet Planı
Makroekonomik Beklentiler
GSYİH Büyüme
5%
9%
TCMB Fonlama Maliyeti (yıl sonu)
14%
18%
Enflasyon (yıl sonu)
10.5%
17%
Garanti BBVA Faaliyet Planı
TL Krediler (Yıllık)
14-16%
>20%
YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)
Daralma
Daralma
Takipteki Krediler Oranı
<6%
<4.5%
Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç)
<200bp
<150bp
Net Faiz Marjı (swap fonlama dahil)
~100bp daralma
~100bp daralma
Komisyon Büyümesi (yıllık)
14-16%
~30%
Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)
~TÜFE
~TÜFE
Özkaynak Karlılığı
14-16%
16-18%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963031
BIST