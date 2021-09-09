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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.09.2021 18:24



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu  "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi  kapsamında,  T. Garanti Bankası A.Ş, 2021 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.
Eylül 2021 itibarıyla, değişen makro ekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.
Ekonomik aktivitelerdeki artış kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.
     
    2021 Faaliyet  Planı
    Güncellenen  2021 Faaliyet Planı

    Makroekonomik Beklentiler
     
     

    GSYİH Büyüme
    5%
    9%

    TCMB Fonlama Maliyeti (yıl sonu)
    14%
    18%

    Enflasyon (yıl sonu)
    10.5%
    17%

     
     
     

    Garanti BBVA Faaliyet Planı
     
     

    TL Krediler (Yıllık)
    14-16%
    >20%

    YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)
    Daralma
    Daralma

    Takipteki Krediler Oranı 
    <6%
    <4.5%

    Net Kredi Riski Maliyeti   (kur  etkisi hariç)
    <200bp
    <150bp

    Net Faiz Marjı   (swap  fonlama dahil)
    ~100bp daralma
    ~100bp daralma

    Komisyon Büyümesi (yıllık)
    14-16%
    ~30%

    Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)
    ~TÜFE
    ~TÜFE

    Özkaynak Karlılığı
    14-16%
    16-18%






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963031


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ISGSY 9,04 188.253.932 % 9,98  
TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
ORCAY 15,76 87.560.880 % 9,98  
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Altın Gr. 487 487 0,26  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -7,00  
Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
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