***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2021 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.Eylül 2021 itibarıyla, değişen makro ekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.Ekonomik aktivitelerdeki artış kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.2021 Faaliyet PlanıGüncellenen 2021 Faaliyet PlanıMakroekonomik BeklentilerGSYİH Büyüme5%9%TCMB Fonlama Maliyeti (yıl sonu)14%18%Enflasyon (yıl sonu)10.5%17%Garanti BBVA Faaliyet PlanıTL Krediler (Yıllık)14-16%>20%YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)DaralmaDaralmaTakipteki Krediler Oranı<6%<4.5%Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç)<200bp<150bpNet Faiz Marjı (swap fonlama dahil)~100bp daralma~100bp daralmaKomisyon Büyümesi (yıllık)14-16%~30%Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)~TÜFE~TÜFEÖzkaynak Karlılığı14-16%16-18%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963031BIST