***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
28.07.2022 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini 02 Şubat 2022 tarihinde açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yılın ilk yarısında beklentilerden daha güçlü performans ve ekonomik aktivite kaynaklı, 2022 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.
2022 Faaliyet Planı
Güncellenen 2022 Faaliyet Planı
TL Krediler (Yıllık)
>%25
>%50
YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)
Daralma
Daralma
Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç)
<150bp
<150bp
Net Faiz Marjı (swap fonlama ve TÜFEX gelirleri dahil)
+ 50-75 bp
+ >400bp*
*Ekim TÜFE oranına bağlıdır
Çekirdek Net Faiz Marjı (swap fonlama dahil ve TÜFEX gelirleri hariç)
Yatay
+ 175bp
Net Ücret & Komisyon Büyümesi (yıllık)
>%25
> %60
Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)
~ort. TÜFE
< ort. TÜFE
Ortalama Özkaynak Karlılığı
>%20
>%45
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048721
BIST