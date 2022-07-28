***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini 02 Şubat 2022 tarihinde açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı bölümünden ulaşabilirsiniz.Yılın ilk yarısında beklentilerden daha güçlü performans ve ekonomik aktivite kaynaklı, 2022 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.2022 Faaliyet PlanıGüncellenen 2022 Faaliyet PlanıTL Krediler (Yıllık)>%25>%50YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)DaralmaDaralmaNet Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç)<150bp<150bpNet Faiz Marjı (swap fonlama ve TÜFEX gelirleri dahil)+ 50-75 bp+ >400bp**Ekim TÜFE oranına bağlıdırÇekirdek Net Faiz Marjı (swap fonlama dahil ve TÜFEX gelirleri hariç)Yatay+ 175bpNet Ücret & Komisyon Büyümesi (yıllık)>%25> %60Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)~ort. TÜFE< ort. TÜFEOrtalama Özkaynak Karlılığı>%20>%45Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048721BIST