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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

28.07.2022 18:13
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu  "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi  kapsamında,  T. Garanti Bankası A.Ş, 2022 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini 02 Şubat 2022 tarihinde açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı  bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yılın ilk yarısında beklentilerden daha güçlü performans ve ekonomik aktivite kaynaklı, 2022 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir. 
     
    2022 Faaliyet Planı
    Güncellenen 2022 Faaliyet Planı

    TL Krediler (Yıllık)
    >%25
    >%50

    YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)
    Daralma
    Daralma

    Net Kredi  Riski Maliyeti   (kur etkisi hariç)
    <150bp
    <150bp

    Net Faiz  Marjı   (swap fonlama ve TÜFEX  gelirleri dahil)
    + 50-75 bp
      + >400bp*
  *Ekim TÜFE oranına bağlıdır

    Çekirdek Net  Faiz Marjı   (swap fonlama dahil ve  TÜFEX gelirleri hariç)
    Yatay
    + 175bp

    Net Ücret  & Komisyon Büyümesi (yıllık)
    >%25
    > %60

    Operasyonel  Giderler büyümesi (yıllık)
    ~ort. TÜFE
    < ort. TÜFE

    Ortalama  Özkaynak Karlılığı
    >%20
    >%45

  
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048721


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Tam 6.759 6.847 13,00  
Yarım 3.293 3.347 6,00  
Çeyrek 1.652 1.673 3,00  
Gümüş.Ons 20,26 20,30 0,27  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,11  
B. Petrol 104 104 1,70  
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