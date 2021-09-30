***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün itibari ile medyada pay sahibi olduğumuz LYY Telekomünikasyon A Ş ye ait Türk Telekomünikasyon A Ş hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredileceği yönünde haberler yer almıştır. Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem söz konusu değildir. Bankamız söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir. Bu çerçevede kesinleşmiş ve kamuya açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamalar yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965974BIST