***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.09.2021 19:57
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün itibari ile medyada pay sahibi olduğumuz LYY Telekomünikasyon A Ş ye ait Türk Telekomünikasyon A Ş hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredileceği yönünde haberler yer almıştır. Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem söz konusu değildir. Bankamız söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir. Bu çerçevede kesinleşmiş ve kamuya açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamalar yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965974
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8914
|8,9015
|% -0,17
|
|Euro
|10,3086
|10,3178
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9365
|11,9964
|% 0,05
|
|Frank
|9,4846
|9,5417
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3633
|2,3751
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|32,33
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,80
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,11
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|1,02
|