Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

06.07.2021 11:29



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 750 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar,  halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili kararlar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 400 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar,  nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 18 Mayıs 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 33/1027 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946818


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:221.390
Değişim :  0,51% |  7,05
Açılış :  1.385  
Önceki Kapanış :  1.383  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler13:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 10,52 19.053.309 % 9,93  
IDGYO 1,90 19.231.062 % 8,57  
AGYO 2,26 19.531.024 % 8,13  
SELVA 6,98 35.555.259 % 7,55  
PSDTC 26,66 23.566.829 % 6,30  
daha fazla
13:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6765 8,6806 % -0,06  
Euro 10,2604 10,2646 % -0,10  
Sterlin 11,9561 12,0161 % 0,05  
Frank 9,3652 9,4216 % 0,08  
Riyal 2,3076 2,3192 % -0,06  
daha fazla
13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 10,38  
Altın Gr. 504 504 1,94  
Cumhuriyet 3.336 3.387 -3,00  
Tam 3.322 3.405 -3,53  
Yarım 1.606 1.647 -1,70  
Çeyrek 805 824 -0,85  
Gümüş.Ons 26,36 26,40 0,23  
Gümüş Gr. 7,36 7,36 0,05  
B. Petrol 75,78 75,78 1,25  
Seans Raporu 13:22
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru