***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2021 11:29
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 750 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili kararlar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 400 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 18 Mayıs 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 33/1027 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946818
BIST
13:221.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:228,6806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:2210,2646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:22504,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,40
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:22
|TUREX
|10,52
|19.053.309
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,90
|19.231.062
|% 8,57
|
|AGYO
|2,26
|19.531.024
|% 8,13
|
|SELVA
|6,98
|35.555.259
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,66
|23.566.829
|% 6,30
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,66
|35.676.668
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|151.894.737
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,74
|691.986.473
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,38
|375.170.347
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|370.838.557
|% 2,25
|
|THYAO
|13,87
|345.442.534
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,99
|264.946.622
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|370.838.557
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|151.894.737
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|691.986.473
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,38
|375.170.347
|% 0,19
|
|GWIND
|3,81
|210.292.882
|% 1,87
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6765
|8,6806
|% -0,06
|
|Euro
|10,2604
|10,2646
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9561
|12,0161
|% 0,05
|
|Frank
|9,3652
|9,4216
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,06
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,38
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.322
|3.405
|-3,53
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,70
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|1,25
|