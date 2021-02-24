***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
İlgi: 21/01/2021 tarihli KAP açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2021 tarihli toplantısında, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olup bu hususla ilgili olarak 18 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/9 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 02 24 Garanti İhraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912328
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0882
|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,62
|Açılış
|: 415,15
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1786
|7,1831
|% 1,10
|
|Euro
|8,7161
|8,7222
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0845
|10,1351
|% 0,85
|
|Frank
|7,8713
|7,9187
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-6,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|1,58
|