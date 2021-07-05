***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2021 18:26
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı – Borsa İstanbul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi sonrasında borsada işlem görmesi için 30 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul'a yapılan başvuru sonucunda 2 Temmuz tarihinde Borsa İstanbul tarafından satış sonuçlarının Borsa İstanbul'a ulaştırılmasının ardından kota alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesinin uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946389
BIST