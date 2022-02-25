Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.02.2022 18:25
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+'ya düşürmüştü. Bu kararı takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite görünümüne "Negatif Not Derecelendirme Riski" eklenmiştir. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla B+'dan B'ye ve B'den B-‘ye düşürmüştür. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Saygılarımızla,
 
 
     
    Güncel Notlar
    Önceki

    Uzun Vadeli YP
    B / Negatif Görünüm
    B+ / Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli YP
    B
    B

    Uzun Vadeli TL
    B+ / Negatif Görünüm
    BB- / Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli TL
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+/ Negatif Not Derecelendirme Riski
    b+

    Destek
    4
    4

    Uzun vadeli ulusal notu
    AA(tur)
    AA(tur)

    Uzun vadeli ulusal notu  görünümü
    Negatif
    Negatif

    Uzun Vadeli Öncelikli  Teminatsız Tahviller
    B
    B+

    Kısa Vadeli Öncelikli  Teminatsız Tahviller
    B
    B

    Sermaye Benzeri Tahviller
    B-
    B






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004693


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.952
Değişim :  5,46% |  101,02
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.965 En Düşük
1.866
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 16,17 1.339.277 % 10,00  
TURGG 178,20 21.002.306 % 10,00  
KERVN 0,66 1.348.074 % 10,00  
BAGFS 12,43 24.202.748 % 10,00  
PENTA 297,00 18.599.328 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8812 13,8921 % -0,93  
Euro 15,6943 15,7478 % -0,62  
Sterlin 18,5889 18,6821 % -0,66  
Frank 14,9289 15,0188 % -1,07  
Riyal 3,6941 3,7126 % -0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -12,43  
Altın Gr. 842 842 -13,24  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,90 23,92 -0,24  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 -0,18  
B. Petrol 93,55 93,55 -1,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru