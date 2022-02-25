***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu "BB-"den "B+"ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+'ya düşürmüştü. Bu kararı takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite görünümüne "Negatif Not Derecelendirme Riski" eklenmiştir. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla B+'dan B'ye ve B'den B-‘ye düşürmüştür. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Saygılarımızla,Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB / Negatif GörünümB+ / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+ / Negatif GörünümBB- / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+/ Negatif Not Derecelendirme Riskib+DestekUzun vadeli ulusal notuAA(tur)AA(tur)Uzun vadeli ulusal notu görünümüNegatifNegatifUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerB-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004693BIST