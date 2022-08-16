***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.08.2022 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı ve yerel para mevduat notunu B2'den B3'e düşürdü. Not değişikliği, Moody's'in Türkiye'nin devlet tahvil notunu negatif görünümlü B2'den stabil görünümlü B3'e düşürmesi nedeniyle 12 Ağustos 2022 tarihinde yabancı para cinsinden ülke tavan notunun B2'den B3'e, yerel para cinsinden ülke tavan notunun ise Ba3'ten B1'e düşürülmesinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak Moody's Garanti BBVA'nın Temel Kredi Değerlendirmesi ve Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notlarını b3'te sabit bıraktı. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Notlar
Önceki
Görünüm
Stabil
Negatif
Uzun Vadeli YP Mevduat
B3 (Stabil)
B2 (Negatif)
Uzun Vadeli TL Mevduat
B3 (Stabil)
B2 (Negatif)
Kısa Vadeli YP Mevduat
Not - Prime
Not - Prime
Kısa Vadeli TL Mevduat
Not - Prime
Not - Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment – BCA)
b3
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
b3
b3
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B3 (Stabil)
B2 (Negatif)
Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)
(P) B3
(P) B2
Uzun Vadeli Ulusal Not
Baa1.tr
A1.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-2
TR-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055973
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,2928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
18:051.021,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.021,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9497
|17,9542
|% 0,22
|
|Euro
|18,2830
|18,2928
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6260
|21,7344
|% 0,16
|
|Frank
|18,8188
|18,9321
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7674
|4,7913
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,03
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.869
|6.940
|-11,00
|
|Yarım
|3.347
|3.393
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,68
|93,68
|1,34
|