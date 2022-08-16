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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.08.2022 18:11
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı ve yerel para mevduat notunu B2'den B3'e düşürdü. Not değişikliği, Moody's'in Türkiye'nin devlet tahvil notunu negatif görünümlü B2'den stabil görünümlü B3'e düşürmesi nedeniyle 12 Ağustos 2022 tarihinde yabancı para cinsinden ülke tavan notunun B2'den B3'e, yerel para cinsinden ülke tavan notunun ise Ba3'ten B1'e düşürülmesinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak Moody's Garanti BBVA'nın Temel Kredi Değerlendirmesi ve Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notlarını b3'te sabit bıraktı. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
 
     
    Güncel  Notlar
    Önceki

    Görünüm
    Stabil
    Negatif

    Uzun  Vadeli YP Mevduat
    B3  (Stabil)
    B2  (Negatif)

    Uzun  Vadeli TL Mevduat
    B3  (Stabil)
    B2  (Negatif)

    Kısa  Vadeli YP Mevduat
    Not  - Prime
    Not  - Prime

    Kısa  Vadeli TL Mevduat
    Not  - Prime
    Not  - Prime

    Temel  Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment – BCA)
    b3
    b3

    Düzeltilmiş  Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
    b3
    b3

    Teminatsız  Borçlanma Notu (Eurobond)
    B3  (Stabil)
    B2  (Negatif)

    Teminatsız  Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)
    (P)  B3
    (P)  B2

    Uzun  Vadeli Ulusal Not
    Baa1.tr
    A1.tr

    Kısa  Vadeli Ulusal Not
    TR-2
    TR-1






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055973


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