***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı ve yerel para mevduat notunu B2'den B3'e düşürdü. Not değişikliği, Moody's'in Türkiye'nin devlet tahvil notunu negatif görünümlü B2'den stabil görünümlü B3'e düşürmesi nedeniyle 12 Ağustos 2022 tarihinde yabancı para cinsinden ülke tavan notunun B2'den B3'e, yerel para cinsinden ülke tavan notunun ise Ba3'ten B1'e düşürülmesinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak Moody's Garanti BBVA'nın Temel Kredi Değerlendirmesi ve Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notlarını b3'te sabit bıraktı. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel NotlarÖncekiGörünümStabilNegatifUzun Vadeli YP MevduatB3 (Stabil)B2 (Negatif)Uzun Vadeli TL MevduatB3 (Stabil)B2 (Negatif)Kısa Vadeli YP MevduatNot - PrimeNot - PrimeKısa Vadeli TL MevduatNot - PrimeNot - PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment – BCA)b3b3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)b3b3Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)B3 (Stabil)B2 (Negatif)Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)(P) B3(P) B2Uzun Vadeli Ulusal NotBaa1.trA1.trKısa Vadeli Ulusal NotTR-2TR-1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055973BIST