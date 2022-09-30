***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, 30 Eylül 2022 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.("Banka")'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ‘BBB' olarak yatırım yapılabilir seviyede, görünümünü ise Stabil olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu yine yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümü ise ‘stabil' olarak teyit edilmiştir. Banka'nın güncel notları aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla,JCR Eurasia Rating (30 Eylül 2022)Uzun Vadeli Ulusal NotuAAA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal NotuJ1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuBBB- / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuBBB / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç NotuAAA (tr) / -Kısa Vadeli Ulusal İhraç NotuJ1+ (tr) / -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066440BIST