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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

02.09.2022 18:23
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., (JCR)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama

   İlgi: 29.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., ("JCR") arasındaki sözleşmenin 14.07.2022 itibariyle, 1 sene boyunca geçerliliğini koruyacak şekilde yenilenmiş olduğu duyurulmuştu. Bankamızın, 10.12.2021 tarihinde JCR değerlendirmesi sonucu aldığı 9.79 genel uyum notu , halen ve söz konusu değerlendirme tarihinden itibaren 1 sene süre ile geçerliliğini korumaktadır.
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
9,67 9,85 9,86 9,81 9,79




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059723


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