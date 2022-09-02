***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.09.2022 18:23
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., (JCR)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama
İlgi: 29.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., ("JCR") arasındaki sözleşmenin 14.07.2022 itibariyle, 1 sene boyunca geçerliliğini koruyacak şekilde yenilenmiş olduğu duyurulmuştu. Bankamızın, 10.12.2021 tarihinde JCR değerlendirmesi sonucu aldığı 9.79 genel uyum notu , halen ve söz konusu değerlendirme tarihinden itibaren 1 sene süre ile geçerliliğini korumaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
9,67 9,85 9,86 9,81 9,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059723
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1772
18:0518,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.002,93
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1270
|18,2342
|% 0,21
|
|Euro
|18,0986
|18,1284
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9121
|21,0170
|% -0,11
|
|Frank
|18,5011
|18,6126
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|14,99
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.750
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.289
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de