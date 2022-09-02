***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., (JCR)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/07/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/12/2021Açıklamaİlgi: 29.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., ("JCR") arasındaki sözleşmenin 14.07.2022 itibariyle, 1 sene boyunca geçerliliğini koruyacak şekilde yenilenmiş olduğu duyurulmuştu. Bankamızın, 10.12.2021 tarihinde JCR değerlendirmesi sonucu aldığı 9.79 genel uyum notu , halen ve söz konusu değerlendirme tarihinden itibaren 1 sene süre ile geçerliliğini korumaktadır.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35Alınan Not9,67 9,85 9,86 9,81 9,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059723BIST