***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 17.06.2020 tarihinde Ricardo Gomez Barredo'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını kabul etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Avni Aydın Düren'in atanmasına karar vermiştir. Ayrıca Ricardo Gomez Barredo'nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliği'ne de Avni Aydın Düren seçilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851749BIST