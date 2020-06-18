***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 09:18
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 17.06.2020 tarihinde Ricardo Gomez Barredo'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını kabul etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Avni Aydın Düren'in atanmasına karar vermiştir. Ayrıca Ricardo Gomez Barredo'nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliği'ne de Avni Aydın Düren seçilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851749
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5751
|8,6181
|% 0,09
|
|Frank
|7,1906
|7,2340
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,23
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.492
|5,70
|
|Tam
|2.542
|2.557
|5,90
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:59SAMAT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI