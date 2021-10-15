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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2021 18:15



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 21.04.2015-31.08.2016-31.10.2016-30.12.2016-01.03.2017-04.05.2017-06.07.2017-06.09.2017-08.11.2017-10.01.2018-09.03.2018-09.05.2018-04.07.2018-05.09.2018-08.11.2018-03.04.2019-18.06.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız
İlgi'de kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın iptal davası açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu, Danıştay'ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971078


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