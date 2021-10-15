***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 18:15
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.04.2015-31.08.2016-31.10.2016-30.12.2016-01.03.2017-04.05.2017-06.07.2017-06.09.2017-08.11.2017-10.01.2018-09.03.2018-09.05.2018-04.07.2018-05.09.2018-08.11.2018-03.04.2019-18.06.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız
İlgi'de kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın iptal davası açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu, Danıştay'ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971078
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
18:0510,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0400
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
18:05524,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,60
|Açılış
|: 524,25
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2275
|9,2344
|% 0,62
|
|Euro
|10,7052
|10,7133
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,6567
|12,7201
|% 1,11
|
|Frank
|9,9496
|10,0095
|% 0,49
|
|Riyal
|2,4532
|2,4655
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,76
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,34
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,77
|