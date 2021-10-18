***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021 -25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Ocak 2021 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu'nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 18 Şubat 2021 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 15 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 6.000.000.000 ABD Doları tutarında yenilenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971262BIST