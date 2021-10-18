***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021 -25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Ocak 2021 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu'nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 18 Şubat 2021 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 15 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 6.000.000.000 ABD Doları tutarında yenilenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971262
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0246
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,8400
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|Önceki Kapanış
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10,9317
En Düşük
10,7921
18:05529,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 529,26
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2994
|9,3064
|% -0,26
|
|Euro
|10,8303
|10,8402
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,8069
|12,8711
|% 0,21
|
|Frank
|2,4736
|2,4860
|% -0,32
|
|Riyal
|529,1550
|529,2480
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|3,99
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,87
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,14
|0,18
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,95
|