***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2021 18:15
11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 483.270.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 483.270.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların il kupon oranı % 1,5467 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907914
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0603
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0755
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05410,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,18
|Açılış
|: 410,45
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|7.204.400
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KONTR
|71,90
|71.235.315
|% -5,64
|
|BASCM
|18,43
|459.990
|% -4,85
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|ISKPL
|31,32
|495.508.468
|% 9,97
|
|ESEN
|35,60
|399.627.480
|% 4,58
|
|PGSUS
|73,50
|264.054.643
|% 1,52
|
|SOKM
|14,48
|221.002.256
|% 4,47
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,42
|185.031.121
|% 0,71
|
|HLGYO
|3,86
|148.835.085
|% 0,00
|
|POLHO
|4,13
|156.527.933
|% 0,24
|
|OYAKC
|8,67
|166.483.555
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0551
|7,0585
|% -1,08
|
|Euro
|8,4953
|8,5034
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6628
|9,7113
|% -0,67
|
|Frank
|7,8136
|7,8607
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8764
|1,8858
|% -1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|16,37
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|59,66
|59,66
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
-
17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem