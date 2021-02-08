Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.02.2021 18:18



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRAN22111 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 187
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22111
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.869.481
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.02.2021
Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 04 Ağustos 2020 tarihinde talep toplama ile 05 Ağustos 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 187 gün vadeli, TRFGRAN22111 ISIN kodlu, 122.869.481 TRY nominal değerli bononun 08.02.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908334


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.535
Değişim :  0,51% |  7,74
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.542 En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 55,00 113.416.920 % 10,00  
MERIT 165,00 1.695.090 % 10,00  
JANTS 552,30 61.099.940 % 10,00  
YKGYO 5,94 11.079.819 % 10,00  
SEKUR 37,64 29.017.564 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0981 7,1048 % 0,69  
Euro 8,5548 8,5619 % 0,61  
Sterlin 9,7297 9,7785 % 0,67  
Frank 7,8677 7,9151 % 0,66  
Riyal 1,8867 1,8962 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 26,55  
Altın Gr. 419 419 7,80  
Cumhuriyet 2.778 2.820 71,00  
Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,46 27,49 0,63  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,16  
B. Petrol 60,27 60,27 0,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru