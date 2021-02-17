***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.05.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN52118Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.03.2021 30.03.2021 31.03.20212 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 300.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar84 gün vadeli 300.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 42 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (17.02.2021) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910534BIST