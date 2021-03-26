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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2021 18:36



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32151
Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.150.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,3903 1.698.251,45 Evet
2 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 1,3948 1.703.748,2 Evet
3 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 1,4549
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 122.150.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 122.150.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 28 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 1,4549 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921178


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 6,93 597.410.132 % 10,00  
PKENT 2.775,10 4.635.717 % 10,00  
UMPAS 2,42 1.257.362 % 10,00  
TRILC 45,82 33.959.264 % 9,99  
FENER 27,36 214.543.089 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0321 8,0377 % 1,24  
Euro 9,4800 9,5088 % 1,64  
Sterlin 11,0796 11,1351 % 1,99  
Frank 8,5392 8,5906 % 1,60  
Riyal 2,1421 2,1528 % 1,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 6,98  
Altın Gr. 447 447 6,83  
Cumhuriyet 2.955 3.000 13,00  
Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,01  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,08  
B. Petrol 64,56 64,56 2,61  
Seans Raporu 18:05
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