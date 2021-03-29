***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ve Anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.03.2021Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN32144Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 736.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 8,9343 65.746.448 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 736.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar188 gün vadeli 736.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli vade sonu tek kupon ödemeli bonoların anapara ve kuponu 29.03.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921569BIST