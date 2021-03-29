***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.03.2021 18:24
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ve Anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 188
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32144
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 736.000.000
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 8,9343 65.746.448 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 736.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
188 gün vadeli 736.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli vade sonu tek kupon ödemeli bonoların anapara ve kuponu 29.03.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921569
BIST