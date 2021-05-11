***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN52118
Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 2,1093 6.327.900 Evet
2 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 2,2832
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 300.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 300.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 42 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 2,2832 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936224
BIST