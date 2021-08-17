***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.08.2021 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGRAN82149 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN82149
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 790.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.08.2021
Kayıt Tarihi 16.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 11 Mayıs 2021 tarihinde talep toplama ile 17 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFGRAN82149 ISIN kodlu, 790.200.000 TRY nominal değerli bononun 17.08.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958704
BIST