***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 18:15
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22244
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.750.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021
2 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021
3 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 406.750.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (03.09.2021) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961791
BIST