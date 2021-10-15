***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.10.2021 18:16
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22228
Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 738.210.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 3,1464
2 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
3 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 738.210.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
180 gün vadeli 738.210.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kupon oranı % 3,1464 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971079
BIST