***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.02.2022Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN22228Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 738.210.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 3,1464 23.227.039,44 Evet2 17.12.2021 16.12.2021 17.12.20213 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 738.210.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar180 gün vadeli 738.210.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kuponu 18.10.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971261BIST