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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2022 09:56
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 171
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22236
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 351.550.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 2,9359 10.321.156,45 Evet
2 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 2,5151 8.841.834,05 Evet
3 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 2,3025 8.094.438,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 351.550.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
171 gün vadeli 351.550.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 2 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların anapara ve üçüncü kuponu 18.02.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003058


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 26.957.483 % 10,00  
PAPIL 19,69 53.457.584 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.244.877 % 10,00  
OTKAR 455,90 336.242.002 % 9,99  
POLTK 548,60 43.908.025 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6528 13,6628 % 0,11  
Euro 15,4874 15,5007 % 0,23  
Sterlin 18,5363 18,6292 % 0,19  
Frank 14,8560 14,9455 % 0,69  
Riyal 3,6283 3,6465 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 -0,53  
Altın Gr. 833 833 0,50  
Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,83 23,86 -0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 -0,01  
B. Petrol 92,72 92,72 1,33  
Seans Raporu 18:05
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