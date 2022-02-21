***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2022 09:56
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 171
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22236
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 351.550.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 2,9359 10.321.156,45 Evet
2 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 2,5151 8.841.834,05 Evet
3 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 2,3025 8.094.438,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 351.550.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
171 gün vadeli 351.550.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 2 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların anapara ve üçüncü kuponu 18.02.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003058
BIST