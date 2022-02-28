***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu anapara ve kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.02.2022Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN22244Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.750.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 3,0107 12.246.022,25 Evet2 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 2,5827 10.505.132,25 Evet3 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 2,4053 10.189.307,75 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 406.750.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 2 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların anapara ve üçüncü kuponu 28.02.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005205BIST