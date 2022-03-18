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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2022 16:10
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HANDAN SAYGIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR 02123182352 Handansay@garantibbva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208017-701686
ÖMER ÇİRKİN VERGİ İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR 02123181957 Omercir@garantibbva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208709-701481




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011383


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,15% |  3,20
Açılış :  2.141  
Önceki Kapanış :  2.134  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 42.777.537 % 9,99  
IDEAS 19,23 13.733.011 % 9,95  
SANEL 7,23 5.623.093 % 9,88  
AVTUR 2,36 4.237.167 % 9,77  
EMNIS 22,50 275.951 % 7,76  
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16:15 Alış Satış %  
Dolar 14,8116 14,8203 % 0,81  
Euro 16,3055 16,3200 % -0,03  
Sterlin 19,3740 19,4711 % 0,64  
Frank 15,7494 15,8443 % 0,90  
Riyal 3,9375 3,9572 % 0,91  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 -20,15  
Altın Gr. 922 923 5,33  
Cumhuriyet 6.108 6.200 23,00  
Tam 6.080 6.233 23,14  
Yarım 2.938 3.015 11,19  
Çeyrek 1.474 1.508 5,60  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 -0,44  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 -0,01  
B. Petrol 106 106 -0,42  
Seans Raporu 16:15
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