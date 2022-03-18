***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2022 16:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HANDAN SAYGIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR 02123182352 Handansay@garantibbva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208017-701686
ÖMER ÇİRKİN VERGİ İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ DİREKTÖR 02123181957 Omercir@garantibbva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208709-701481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011383
BIST
16:172.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,20
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
16:1714,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1214
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
16:1716,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
16:17920,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,19
|Açılış
|: 920,38
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PENTA
|381,10
|42.777.537
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.733.011
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|5.623.093
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.237.167
|% 9,77
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|PKENT
|354,00
|28.031.972
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.091.805
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,31
|149.589.196
|% -7,16
|
|OYLUM
|4,77
|3.799.034
|% -5,17
|
|KARYE
|16,21
|14.235.256
|% -4,31
|
|THYAO
|27,88
|1.998.021.112
|% 0,07
|
|EREGL
|36,10
|1.435.900.298
|% 0,95
|
|KRDMD
|14,80
|1.329.955.793
|% -1,27
|
|PETKM
|8,58
|868.264.220
|% 1,42
|
|FROTO
|295,90
|730.504.228
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,54
|516.493.276
|% 2,31
|
|KARSN
|4,36
|591.570.985
|% 4,56
|
|PETKM
|8,58
|868.264.220
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|349.133.872
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,88
|384.293.826
|% -0,26
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8116
|14,8203
|% 0,81
|
|Euro
|16,3055
|16,3200
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,3740
|19,4711
|% 0,64
|
|Frank
|15,7494
|15,8443
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9375
|3,9572
|% 0,91
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-20,15
|
|Altın Gr.
|922
|923
|5,33
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|23,00
|
|Tam
|6.080
|6.233
|23,14
|
|Yarım
|2.938
|3.015
|11,19
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,42
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30AVTUR
Yüzde 9.77 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 264 adet işlem
-
16:29HURGZ
Yüzde 5.18 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 004, 749 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 72 kaybederek (% -0.07 ) 2, 397
-
16:27XU100
Endeks 2, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 17, 950.00 milyon TL de
-
16:27ALARK
Yüzde 6.71 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 406, 054 adet işlem