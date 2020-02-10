***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:05
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818087
BIST
16:18117.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -3.344,52
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:186,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:186,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:18304,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,53
|Açılış
|: 304,28
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.015.551
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,10
|8.462.557
|% 13,55
|
|BOSSA
|9,58
|45.316.781
|% 8,86
|
|DESA
|5,55
|42.326.765
|% 7,98
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|LINK
|28,30
|3.160.762
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.842.482
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.280.920
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,58
|136.477.264
|% -11,23
|
|THYAO
|14,03
|1.665.051.195
|% -3,04
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,95
|489.429.569
|% -3,89
|
|KRDMD
|2,81
|457.125.612
|% -4,10
|
|ASELS
|23,90
|446.285.300
|% -2,29
|
|IHLGM
|1,21
|321.246.024
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,62
|329.886.650
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,81
|457.125.612
|% -4,10
|
|MNDRS
|1,51
|219.924.837
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7618
|7,8008
|% 0,43
|
|Frank
|6,1323
|6,1692
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.055
|4,16
|
|Yarım
|969
|994
|2,01
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|